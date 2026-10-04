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Андрей Пуляев — Дэмиан Пинас: прямая трансляция боя UFC, видео онлайн 4 октября 2026

Андрей Пуляев — Дэмиан Пинас: прямая трансляция боя UFC

Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Андрей Пуляев и Дэмиан Пинас встретятся в предварительном карде турнира UFC 332 в ночь с 3 на 4 октября. Бой средневесов пройдет на арене «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити.

ММА UFC: Пинас — Пуляев

Пуляев — Пинас: трансляция боя UFC в прямом эфире

Начало предварительного карда — в 1.00 мск. Пинас и Пуляев должны выйти в октагон приблизительно в 2.05 мск.

В России UFC 332 в прямом эфире покажут «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Онлайн-эфир доступен на matchtv.ru и онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

Отслеживать ключевые события и результато боя Пуляев — Пинас можно в матч-центре на нашем сайте.

У Пуляева перед встречей 10 побед и 5 поражений в профессиональном ММА: 6 побед нокаутом и 2 сабмишенами. Пинас имеет рекорд 10-1-0, девять его побед добыты нокаутом и одна — приемом.

UFC: расписание турниров, прямые трансляции, результаты и статистика бойцов

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Андрей Пуляев
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