Андрей Пуляев — Дэмиан Пинас: прямая трансляция боя UFC
Андрей Пуляев и Дэмиан Пинас встретятся в предварительном карде турнира UFC 332 в ночь с 3 на 4 октября. Бой средневесов пройдет на арене «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити.
Пуляев — Пинас: трансляция боя UFC в прямом эфире
Начало предварительного карда — в 1.00 мск. Пинас и Пуляев должны выйти в октагон приблизительно в 2.05 мск.
В России UFC 332 в прямом эфире покажут «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Онлайн-эфир доступен на matchtv.ru и онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».
Отслеживать ключевые события и результато боя Пуляев — Пинас можно в матч-центре на нашем сайте.
У Пуляева перед встречей 10 побед и 5 поражений в профессиональном ММА: 6 побед нокаутом и 2 сабмишенами. Пинас имеет рекорд 10-1-0, девять его побед добыты нокаутом и одна — приемом.
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