Андрей Пуляев — Дэмиан Пинас: началась прямая трансляция боя UFC

Россиянин Андрей Пуляев и Дэмиан Пинас из Арубы проведут бой в среднем весе на UFC 332 в Солт-Лейк-Сити. Поединок входит в предварительную часть турнира, которая стартует 4 октября в 1.00 по московскому времени.

ММА UFC: Пинас — Пуляев

Прямой эфир UFC 332 в России покажут «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Онлайн-трансляция будет доступна на matchtv.ru и онлайн платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт». Начало общего эфира — 3 октября в 23.00 мск.

Следить за ключевыми событиями боя Пуляев — Пинас можно в матч-центре на нашем сайте.

Рекорд Пуляева в профессиональном ММА — 10-5-0, Пинаса — 10-1-0.

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