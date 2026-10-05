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Бой Павловича и Перейры станет претендентским на титул UFC в тяжелом весе

Бой Павловича и Перейры станет претендентским на титул UFC в тяжелом весе

Руслан Минаев

Поединок российского бойца Сергея Павловича и бразильца Алекса Перейры станет претендентским на титул UFC в тяжелом весе.

«Это фактически претендентский бой. Победитель будет драться за титул», — сказал ТАСС представитель команды россиянина.

Павлович и Перейра встретятся 12 декабря на турнире UFC 335 в Лас-Вегасе. Действующим чемпионом организации в тяжелом весе является француз Сирил Ган.

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Павлович выступает в UFC с 2018 года. В профессиональных ММА на счету 34-летнего россиянина 21 победа и 3 поражения. 39-летний Перейра одержал 13 побед при 4 поражениях.

Источник: ТАСС
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Алекс Перейра
Сергей Павлович
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