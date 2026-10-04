Роман Копылов — Атеба Готье: началась прямая трансляция боя UFC

Роман Копылов и Атеба Готье встретятся в среднем весе на турнире UFC 332 в ночь на воскресенье, 4 октября. Турнир пройдет на арене «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити. Копылов — представитель России, Готье — Камеруна.

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Ранние предварительные бои UFC 332 начнутся 3 октября в 23.00 по московскому времени, предварительный кард — 4 октября в 1.00, основной кард — в 3.00. Бой Готье — Копылов откроет основной кард.

Следить за ключевыми событиями боя Копылов — Готье можно в матч-центре «СЭ».

В России турнир бесплатно покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Онлайн-трансляция также будет доступна на сайте matchtv.ru и онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

Рекорд Копылова перед боем — 15-5-0: 12 побед нокаутом или техническим нокаутом, 0 приемами. Рекорд Готье — 11-1-0, девять побед нокаутом или техническим нокаутом.

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