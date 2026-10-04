Наталия Силва — Ван Цун: во сколько начало боя UFC

Бразильянка Наталия Силва и китаянка Ван Цун проведут главный бой турнира UFC 332 в ночь на воскресенье, 4 октября. Поединок на арене «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити пройдет за вакантный чемпионский пояс UFC в женском наилегчайшем весе.

ММА UFC: Силва — Ванг

Основной кард начнется в 3.00 по московскому времени. Главный бой Силва — Ван ожидается около 5.15 мск.

В США предварительный и основной кард официально покажет Paramount+. В России трансляция турнира в полном объеме пройдет на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ», онлайн-платформе UFC Fight Pass и сайте matchtv.ru с 23.00 3 октября по московскому времени с ретрансляцией на «Кинопоиске» и «Okko Спорт».

Следить за ключевыми событиями и результатом поединка Силва — Ванг можно в матч-центре «СЭ».

Силва имеет профессиональный рекорд 20-5-1: 5 побед нокаутом и 7 приемами. Ее победная серия составляет 14 боев. У Ван Цун 10 побед и 1 поражение, китаянка одержала по две победы нокаутом и сабмишеном.

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