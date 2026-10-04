Пуляев сломал челюсть в поединке с Пинасом на UFC 332

Президент UFC Дана Уайт заявил, что россиянин Андрей Пуляев сломал челюсть в поединке с суринамским бойцом Дэмианом Пинасом на турнире UFC 332.

В ночь с 3 на 4 октября Пинас нокаутировал Пуляева в первом раунде боя в среднем весе.

«Дэмиан оформил жестокий нокаут и сломал ему челюсть», — сказал Уайт на пресс-конференции.

24-летний Пинас одержал 11-ю победу в профессиональных ММА при одном поражении. У 29-летнего Пуляева 10 побед и 6 поражений. Он проиграл третий бой подряд.