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Дэмиан Пинас — Андрей Пуляев: россиянин сломал челюсть в поединке на турнире UFC 332 4 октября 2026

Пуляев сломал челюсть в поединке с Пинасом на UFC 332

Алина Савинова

Президент UFC Дана Уайт заявил, что россиянин Андрей Пуляев сломал челюсть в поединке с суринамским бойцом Дэмианом Пинасом на турнире UFC 332.

В ночь с 3 на 4 октября Пинас нокаутировал Пуляева в первом раунде боя в среднем весе.

«Дэмиан оформил жестокий нокаут и сломал ему челюсть», — сказал Уайт на пресс-конференции.

24-летний Пинас одержал 11-ю победу в профессиональных ММА при одном поражении. У 29-летнего Пуляева 10 побед и 6 поражений. Он проиграл третий бой подряд.

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Андрей Пуляев
Дэмиан Пинас
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