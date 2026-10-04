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Сергей Павлович и Алекс Перейра проведут бой на турнире UFC 335

Павлович и Перейра проведут бой на турнире UFC 335

Павел Лопатко

Российский боец Сергей Павлович, занимающий 2-е место в рейтинге UFC в тяжелом весе, встретится с бразильцем Алексом Перейрой. Они станут участниками соглавного боя на турнире UFC 335.

Турнир пройдет в Лас-Вегасе (США) 12 декабря. Бой Павловича и Перейры рассчитан на 5 раундов.

Павловичу 33 года. Он выступает в UFC с 2018 года. В общей сложности в профессиональных ММА у бойца 21 победа и 3 поражения.

39-летний Перейра имеет 13 побед и 4 поражения.

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Алекс Перейра
Сергей Павлович
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