Павлович и Перейра проведут бой на турнире UFC 335

Российский боец Сергей Павлович, занимающий 2-е место в рейтинге UFC в тяжелом весе, встретится с бразильцем Алексом Перейрой. Они станут участниками соглавного боя на турнире UFC 335.

Турнир пройдет в Лас-Вегасе (США) 12 декабря. Бой Павловича и Перейры рассчитан на 5 раундов.

Павловичу 33 года. Он выступает в UFC с 2018 года. В общей сложности в профессиональных ММА у бойца 21 победа и 3 поражения.

39-летний Перейра имеет 13 побед и 4 поражения.