Нурмагомедов обратился к О'Мэлли и назвал его «розовоголовым»
12-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (16-0) ответил действующему чемпиону в легчайшем весе Шону О'Мэлли (17-1), который написал, что «выбьет у Умара сросшиеся брови».
«Розовоголовый, для этого тебе нужно осмелиться сразиться со мной», — написал Нурмагомедов в соцсети X.
О'Мэлли и Марлон Вера (21-8) подерутся в марте 2024-го на UFC 299. В первом бою Вера победил О'Мэлли техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 15 августа 2020 года на UFC 252 в Лас-Вегасе, США.
Нурмагомедов должен был подраться с четвертым номером рейтинга Кори Сэндхэгеном (17-4), но выбыл из-за травмы, полученной во время спарринга. Бой должен был состояться 5 августа на UFC on ESPN 50 в Нэшвилле, США.
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