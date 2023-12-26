Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 09:32

Нурмагомедов обратился к О'Мэлли и назвал его «розовоголовым»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

12-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (16-0) ответил действующему чемпиону в легчайшем весе Шону О'Мэлли (17-1), который написал, что «выбьет у Умара сросшиеся брови».

«Розовоголовый, для этого тебе нужно осмелиться сразиться со мной», — написал Нурмагомедов в соцсети X.

О'Мэлли и Марлон Вера (21-8) подерутся в марте 2024-го на UFC 299. В первом бою Вера победил О'Мэлли техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 15 августа 2020 года на UFC 252 в Лас-Вегасе, США.

Нурмагомедов должен был подраться с четвертым номером рейтинга Кори Сэндхэгеном (17-4), но выбыл из-за травмы, полученной во время спарринга. Бой должен был состояться 5 августа на UFC on ESPN 50 в Нэшвилле, США.
0
Читайте также
Салихова: «За два года в «Спартаке» я выиграла все, что было возможно на тот момент»
Костомаров назвал свои главные принципы в жизни
Глава Крыма Аксенов: ВСУ совершили атаку в районе Феодосии, порт оцеплен
На Украине сообщили о внесении в раду нового законопроекта о мобилизации
Российские бойцы спасли брошенную своими на поле боя украинскую военнослужащую
«Известия» публикуют кадры из освобожденной Марьинки
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шавкат Рахмонов отреагировал на желание Махачева подняться в полусредний вес

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости