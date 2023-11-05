Павлович: «Смог бы, как Нганну, в боксе выступить. Неплохо бы подрался»

Российский боец UFC Сергей Павлович в интервью «СЭ» заявил, что смог бы успешно выступить в поединке по правилам бокса — как это сделал Фрэнсис Нганну в бою против Тайсона Фьюри.

— Смотрел ли бой Франсиса Нганну и Тайсона Фьюри? Смог бы в боксе выступить так же, как Нганну?

— Посмотрел бой, очень понравился. Думаю, смог бы тоже подраться. Смог бы хорошо подготовиться — и спокойно бы подрался.

— С таким же успехом, как Нганну с Фьюри?

— Не знаю. Я не из тех, кто наперед что-то кричит. Но, думаю, неплохо подрался бы.

— Нганну — красавец?

— Молодец, 100 процентов.

28 октября экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну уступил чемпиону мира по версии WBC Тайсону Фьюри единогласным решением судей. При этом камерунец, вопреки ожиданиям, оказал британцу достойную конкуренцию и даже отправил того в нокдаун.

12 ноября рано утром по московскому времени Павлович проведет бой за титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе против британца Тома Аспиналла — на турнире UFC 295 в Нью-Йорке.