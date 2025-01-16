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Роган — о снятии Хабиба с рейса в США: «Разве это не безумие?»

Сергей Разин
корреспондент
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Комментатор UFC Джо Роган поделился мнением о скандале с участием Хабиба Нурмагомедова в самолете.

«Разве это не безумие? Какая-то женщина подошла к Хабибу перед вылетом, когда он сел возле аварийного выхода. Безумие! Он сказал ей, что понимает английский, что может выполнить инструкции, а его нахрен выкинули из самолета, ребята! Может, она считает величайшим всех времен не его, а Джонса? Но Хабиб был спокоен и уважителен. Он явно понимает английский и сказал, что поможет открыть дверь.

Люди сошли с ума. Разве вы бы не хотели сказать ей: «Вы вообще знаете, кто это?» Представьте, если бы она сделала это в Дагестане? Ее бы бросили в яму», ? сказал Роган в своем подкасте.

12 января стало известно, что Хабиба высадили из самолета в США после спора со стюардессой. Сообщалось, что Нурмагомедов занял место у аварийного выхода, и бортпроводница уточнила у него, сможет ли он в случае аварийной ситуации помочь другим пассажирам. Спортсмен не сразу понял, что от него хотят, и это вызвало небольшую ссору между ним и членом экипажа.

После этого авиакомпания начала проверку инцидента.

36-летний Нурмагомедов провел 29 поединков на профессиональном уровне и не потерпел ни одного поражения. В 2022 году его включили в Зал славы UFC.

Хабиб Нурмагомедов
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