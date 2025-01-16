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На Макгрегора подали в суд из-за сексуального насилия на матче НБА в 2023 году

Сергей Разин
корреспондент
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Коннор Макдэвид.
Фото Global Look Press

На ирландского бойца UFC Конора Макгрегора снова подали в суд из-за сексуального насилия, сообщает Front Office Sports.

Женщина подала иск, в котором заявила, что Макгрегор 9 июня 2023 года затащил девушку в мужской туалет во время матча НБА «Майами» — «Денвер» и изнасиловал ее. Женщина сообщила в полицию еще в июне 2023-го, но тогда прокуратура штата Флорида отказалась предъявлять обвинения Макгрегору.

В ноябре 2024 года Магрегор предстал перед судом по делу о другом изнасиловании. Женщина заявила, что боец со своим другом Джеймсом Лоуренсом изнасиловали ее в номере отеля. Инцидент произошел в 2018 году.

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