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«Женщина была груба с самого начала». Хабиб Нурмагомедов назвал инцидент в США провокацией

Хабиб Нурмагомедов заявил о провокации после снятия с рейса в США
Екатерина Зобова
Заместитель шефа отдела информации
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Боец ММА Хабиб Нурмагомедов и бортпроводница рейса в Лос-Анджелес
Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса в Лос-Анджелес из-за спора с бортпроводницей.
Фото скриншот из видео, Global Look Press
Звезду UFC высадили из самолета.

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в социальных сетях отреагировал на инцидент, который произошел с ним в выходные в США. Россиянина сняли с рейса в Лос-Анджелес из-за спора с бортпроводницей. По мнению спортсмена, стюардесса изначально была груба в общении с ним и все выглядело как провокация.

Конфликт на ровном месте

Нурмагомедов, скорее всего, собирался лететь в Лос-Анджелес, чтобы поддержать свою команду на турнире UFC 311. По словам очевидцев, в самолете он занял место у аварийного выхода, а это подразумевает помощь экипажу в случае чрезвычайной ситуации. Бортпроводница попросила Хабиба подтвердить, что он понимает свои обязанности, но тот не смог четко ответить на вопрос.

Тогда стюардесса попросила его пересесть, но Нурмагомедов отказался. После этого был вызван старший сотрудник экипажа. Экс-чемпион UFC решил не продолжать конфликт и покинул борт вместе с друзьями.

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Как он отреагировал

Когда об инциденте активно начали писать российские и американские издания, Нурмагомедов решил высказать свою позицию по поводу случившегося. По его словам, бортпроводница изначально вела себя некорректно.

«Дама, которая подошла ко мне с вопросами, была очень груба с самого начала. Несмотря на то что я очень прилично говорю по-английски, могу все понять и согласился помочь, она по-прежнему настаивала на том, чтобы я ушел со своего места. Не знаю, какая была тому причина — расовая, национальная или другая», — написал Хабиб в социальных сетях.

Хабиб Нурмагомедов.
Фото Global Look Press

При этом Нурмагомедов отметил, что он все же прилетел в Лос-Анджелес. Правда, немного позже запланированного.

«После двух минут разговора она позвонила охране, меня высадили из самолета, а через полтора часа я сел на борт другой авиакомпании и вылетел в пункт назначения. Я сделал все возможное, чтобы сохранять спокойствие и быть уважительным, в чем вы могли убедиться на видео. Но сотрудники этой компании могли бы вести себя лучше в следующий раз и просто быть милыми с клиентами», — резюмировал спортсмен.

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Авиакомпания пообещала провести расследование

На инцидент отреагировали многие бойцы. Так, чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад отметил выдержку россиянина.

«Хабиб мог бы выбросить всех из самолета и лететь сам, если бы захотел», — написал спортсмен в социальных сетях.

Колби Ковингтон.
Фото соцсети

А бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон удивился, что Хабиб выбрал такую авиакомпанию.

«Бро, почему ты летаешь в экономклассе, бро?» — спросил Ковингтон в комментарии под видео с россиянином.

Отреагировала на громкий скандал и сама Frontier Airlines. «Мы осведомлены об инциденте и проводим расследование», — сообщила пресс-служба авиакомпании.

Хабиб Нурмагомедов
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