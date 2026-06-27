Физиев нокаутировал Торреса в главном бою на турнире UFC в Баку
Азербайджанский боец Рафаэль Физиев победил мексиканца Мануэля Торреса в главном поединке турнира UFC Fight Night 280 в Баку.
Бой в легком весе завершился во втором раунде — Физиев нокаутировал соперника.
33-летний представитель Азербайджана одержал 14-ю победу и 9-ю нокаутом при 5 поражениях в ММА. Физиев дебютировал в UFC в 2019 году. Его рекорд в промоушене теперь — 8-5.
На счету 31-летнего Торреса 17 побед и 4 поражения в профессиональной карьере.
«СЭ» вел текстовую трансляцию турнира UFC в Баку.
ММА UFC: Физиев — Торрес
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