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Шара Буллет победил Мишела Перейру в соглавном бою турнира UFC Fight Night 280 в Баку

Сергей Филин
Шарабутдин Магомедов.
Фото Global Look Press

Россиянин Шара Буллет победил бразильца Мишела Перейру единогласным решением судей в соглавном поединке турнира UFC Fight Night 280 в Баку.

В третьем раунде бой был ненадолго остановлен после тычка в глаз от Магомедова. Бразильцу потребовалась помощь врачей, но он смог продолжить поединок.

ММА UFC: Магомедов — Перейра

Теперь на счету 32-летнего Магомедова в профессиональных ММА 17 побед (12 нокаутом, 0 сдачей, 5 решением) и 1 поражение.

32-летний Перейра на профессиональном уровне одержал 32 победы (11 нокаутом, 8 сдачей, 12 решением), потерпел 15 поражений, еще 2 боя признаны несостоявшимися.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Отслеживать результаты всех боев турнира 27 июня в Баку можно в матч-центре ММА и ленте новостей UFC на сайте «СЭ».

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Мишел Перейра
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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