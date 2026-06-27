Шара Буллет победил Мишела Перейру в соглавном бою турнира UFC Fight Night 280 в Баку

Россиянин Шара Буллет победил бразильца Мишела Перейру единогласным решением судей в соглавном поединке турнира UFC Fight Night 280 в Баку.

В третьем раунде бой был ненадолго остановлен после тычка в глаз от Магомедова. Бразильцу потребовалась помощь врачей, но он смог продолжить поединок.

ММА UFC: Магомедов — Перейра

Теперь на счету 32-летнего Магомедова в профессиональных ММА 17 побед (12 нокаутом, 0 сдачей, 5 решением) и 1 поражение.

32-летний Перейра на профессиональном уровне одержал 32 победы (11 нокаутом, 8 сдачей, 12 решением), потерпел 15 поражений, еще 2 боя признаны несостоявшимися.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Отслеживать результаты всех боев турнира 27 июня в Баку можно в матч-центре ММА и ленте новостей UFC на сайте «СЭ».