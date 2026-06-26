Физиев нокаутировал Торреса, Шара Буллет победил Перейру решением судей: онлайн-трансляция турнира UFC в Баку

Активно начали первый раунд бойцы. Оба спортсмена хотели завладеть центром октагона, как итог — частый обмен ударами и много перемещений по октагону.

Работа шла от Физиева и Торреса по всем этажам — от лоу-киков до хай-киков. Рафаэль даже провел два тейкдауна, но после каждого быстро встал в стойку.

Равный раунд, сложно отдать кому-то преимущество.