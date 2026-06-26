Live
27 июня, 22:00
Физиев нокаутировал Торреса, Шара Буллет победил Перейру решением судей: онлайн-трансляция турнира UFC в Баку
Шоу в столице Азербайджана.
В субботу, 27 июня, в Баку прошел турнир UFC. В главном бою вечера азербайджанец Рафаэль Физиев нокаутировал мексиканца Мануэла Торреса, в соглавном поединке Шарабутдин (Шара Буллет) Магомедов победил бразильца Мишела Перейру.
Физиев плачет от счастья после победы на глазах родной публики.
«Желаю тебе всего наилучшего. Спасибо, что приехал через весь мир. Ты мужчина!» — сказал Физиев своему сопернику.
Физиев нокаутировал Торреса в начале второго раунда
Буквально снес оппонента Рафаэль после сумасшедшей вертушки, а затем добил на канвасе.
Активно начали первый раунд бойцы. Оба спортсмена хотели завладеть центром октагона, как итог — частый обмен ударами и много перемещений по октагону.
Работа шла от Физиева и Торреса по всем этажам — от лоу-киков до хай-киков. Рафаэль даже провел два тейкдауна, но после каждого быстро встал в стойку.
Равный раунд, сложно отдать кому-то преимущество.
Мануэль Торрес выходит в октагон. В Баку его поддерживают несколько мексиканских фанатов.
Далее главный бой вечера: Рафаэль Физиев (Азербайджан) против Мануэля Торреса (Мексика).
Шара Буллет победил Мишела Перейру единогласным решением судей
После трех раундов судьи насчитали 29:28, 29:28, 29:28 в пользу россиянина.
32-летний Магомедов одержал 17 победу при одном поражении. Рекорд Перейры — 32-15-2.
Третий раунд завершился, а с ним и бой. В этой пятиминутке Шара все больше пробивал лоу-киков, причем по обеим ногам Перейры. В середине раунда был случайный тычок в глаз от россиянина, бразилец даже брал паузу.
Концовка раунда порадовала рубкой, которая завершилась в пользу Шарабутдина.
Здорово Шара отбил переднюю ногу Перейре. Бразилец пока на это не реагирует, хотя нога уже синяя, как и правая часть корпуса.
Первым номером работал россиянин, весь раунд охотясь за головой соперника. Порой проходили джебы, но это не то, чего по-настоящему хотелось Магомедову. Забрал второй раунд Шара.
Перейра потряс Магомедова на старте первого раунда, поймав правым прямым. Россиянин упал на канвас, но сумел избежать добивания.
На последней минуте Перейра забрал спину Магомедова, но Шарабутдин ловко перевернул соперника на спину, после чего раунд завершился. Пятиминутка скорее всего ушла в пользу Мишела.
Выход Шары Буллета. Все достали телефоны. Россиянин выходит с банданой на голове, как настоящий пират.
Мишел Перейра появляется в октагоне. Много гудят в адрес бразильца, но и много поддержки. В общем, вниманием не обделили его фанаты UFC в Баку.
Шара Буллет рассказал как боролся с лихорадкой денге перед боем с Баррио
«Это кошмар был. Я был сильно подавлен после проигрыша от Пейджа, очень сильно хотел вернуться и поехал с командой в Таиланд, начал сбор. В спарринге почувствовал, что я в очень хорошей форме, что чувствую себя намного лучше, чем раньше. И только я себя похвалил, мы пошли на грэпплинг — оупен-мат. И меня укусил комар. Я в тот день не поборолся, стал плохо себя чувствовать, пришел домой, меня лихорадит. И все — я слег. Около двух недель так лежал, потел, температура 40, покрылся гнойными прыщами, волосы начали выпадать... Короче, кошмар полный», — сказал Шара Буллет в интервью «СЭ».
Камило нокаутировал Садыхова в первом раунде
Любимец местной публики Назим Садыхов пропустил правый прямой в начале боя и рухнул на канвас, где был добит бразильцем Камило.
Алмабаев победил Джонсона растяжкой Сулоева
Редчайший прием сообразил казахстанец. В третьем раунде поймал Чарльза Джонсона на рычаг колена или растяжку Сулоева, вынудив американца постучать. Однозначно получит бонус по итогам турнира.
Шара Буллет высказался о пьяных людях в общественных местах
«Когда человек пьяный — он на что хочешь может быть способен. Я вобще не люблю с пьяными рядом находиться. Когда пьяные рядом, мне все говорят: «Скидку делай, он пьяный». А мне, наоборот, за то, что он пьяный, хочется еще больше с него спросить. Почему он пьянствует, почему шумит, нарушает покой людей, почему внимание к себе вызывает. Не люблю, когда человек пьянствует. Если пьянствует — у себя дома закройся, буянь там, бушуй, стены ломай, но на улице так неправильно [себя вести]», — сказал Шарабутдин Магомедов в интервью «СЭ».
Алискеров победил Феррейру единогласным решением судей
Все трое судей посчитали победу россиянина — 30:27.
Алискеров одержал 18-ю победу в карьере и третью подряд.
Алискеров доминировал над оппонентом в третьем раунде. Мог, конечно, завершать бой досрочно, но Феррейра не дал себя задушить. А так, весь раунд Икрам провел на спине бразильца.
Во втором раунде борьба Алискерова начала давать плоды. Россиянин эффективно перевел соперника и удерживал на земле, нанося параллельно удары. Этот раунд однозначно уйдет в пользу Икрама.
Алискеров в традиционной для себя манере начал давить на соперника. Пару раз попытался прижать Феррейру к канатам и перевести бой в партер, но получилось только первое. Силен бразилец.
В ударной технике Икрам был очень хорош, даже коленом доставал Брунно.
Икрам Алискеров выйдет в октагон следующим. Его соперник Брунно Феррейра из Бразилии.
Магомедов победил Олексийчука удушающим приемом
Бой завершился в первом раунде. Абусупьян Магомедов пробил правым локтем, после которого Михал Олексийчук рухнул на пол. Далее Магомедов закинул руки и гильотиной завершил бой.
Следующими в октагон выйдут Абусупьян Магомедов (Германия) и Михал Олексийчук (Польша).
Хасанов победил Нолана единогласным решением судей
После трех раундов судьи отдали Фарману победу. Азербайджанец борол оппонента в каждом раунде, добавляя эффективный граунд-энд-паунд.
Торрес: «Думаю, Физиев не видел мои бои»
Мексиканец Мануэль Торрес прокомментировал предстоящий бой с Рафаэлем Физиевым.
«Честно говоря, я думаю, что Рафаэль Физиев не видел мою игру, потому что я заканчиваю свои бои в первые несколько минут. Но я выйду на ринг со своей игрой и своим темпом, просто буду навязывать себя на пути к победе», — сказал Торрес журналистам.
Яхьяев нокаутировал Уокера на 7-й секунде боя
Первым же ударом попал Абдул-Рахман Яхьяев и правый оверхенд стал для Джулиуса Уокера последним.
Представитель Турции одержал 10-ю победу в 10-м бое.
Следующий бой — представляющий Турцию Абдул-Рахман Яхьяев против Джулиуса Уокера из США.
Пуляев проиграл Рузибоеву удушающим приемом
Поединок завершился в первом раунде. Пуляев отдал спину сопернику, Нурсултон закинул руки и провел удушающий прием. Андрей решил не стучал и уснул.
Уроженец Новосибирска потерпел пятое поражение при 10 победах. Рекорд Рузибоева — 36-9-2-2.
Следующим в октагон выйдет россиянин Андрей Пуляев. Его соперник — Нурсултон Рузибоев из Узбекистана.
Каан Офли победил Хавьера Рейеса удушающим приемом
Бой завершился в первом раунде. Офли закинул сопернику треугольник руками и провел удушающий.
Австралиец одержал 14-ю победу в карьере при 4 поражениях. У Рейеса 5 поражений при 23 победах.
Донченко победил Берггрена техническим нокаутом
Поединок завершился во втором раунде. Донченко одержал 14-ю победу при двух поражениях. 24-летний украинец выиграл три поединка в UFC подряд.
Мацумото победил Алмахана единогласным решением судей
Волевой поединок провел Жан Мацумото. Во втором раунде получил глубокую сечку над левым глазом, из-за чего даже был приглашен врач. Тем не менее, бразилец навязал свой бой и одержал победу над Бекзатом Алмаханом
Абдуллаев победил Насименто техническим нокаутом
В третьем раунде завершился бой. Тахир занял позицию сверху и нанес несколько точных ударов в голову. Рефери принял решение прекратить поединок. Довольно ранняя остановка, бразилец не согласен с решением судьи.
Начинается турнир UFC в Баку
Вечер единоборств откроет поединок Тахира Абдуллаева и Джефферсона Насименто.
Шара Буллет: «Пират сделает все ради реванша с Пейджом»
Шара Буллет заявил, что бой против Мишела Перейры может вывести его на реванш с Майклом Пейджом, которому россиянин уступил.
«Я привел свой корабль сюда, в эту гавань, чтобы забрать все золото, которое смогу найти. Пират здесь, пират сделает все, что потребуется, чтобы получить реванш у Майкла «Венома» Пейджа в любой точке мира, в любое время», — сказал Шара Буллет.
Физиев: «Победа Гейджи над Топурией меня очень замотивировала»
Рафаэль Физиев, который дважды уступал Джастину Гейджи, прокомментировал победы американца над Илией Топурией.
«Очень рад за Гейджи. Его победа над Топурией очень сильно замотивировала меня. Честно говоря, думаю, если бы он мог оказаться в моём теле и почувствовать, что чувствую я после его боя, он бы обнял меня и сказал: «Братан, спасибо тебе за это. Спасибо, что радуешься за меня». Эта победа меня очень замотивировала, рад, поскольку дрался с Джастином дважды. То, как он завершил поединок, — это потрясающе», — цитирует Физиева портал MMAJunkie.
Шара Буллет: «Хочу, чтобы Перейра был уверен в своих силах»
Шарабутдин Магомедов пожелал Мишелу Перейре хорошо подойти к их поединку.
«Я хочу, чтобы он был очень уверен в себе, я хочу, чтобы он был уверен в своих силах, я хочу увидеть его в лучшей форме. И все, чего я хочу, это выйти на ринг и сразиться с ним», — заявил Магомедов. «Я хочу, чтобы у нас был отличный бой, и я хочу убедиться, что он сможет показать себя, потому что я готов выйти и показать все, на что способен», — сказал Шара Буллет.
Перейра: «Не считаю Шару Буллета каким-то особенным бойцом»
Мишел Перейра не впечатлен уровнем Шарабутдина Магомедова.
«Я не думаю, что он сильно отличается от других бойцов. Я не считаю его каким-то особенным или неортодоксальным бойцом», — заявил Перейра. «Он не делает того, что делаю я, будь то сальто назад или какие-то удары, которых вы никогда раньше не видели. Я думаю, что во время боя он очень традиционный боец».
Физиев: «В Баку чувствую себя невероятно спокойно»
Рафаэль Физиев заявил, что спокоен перед турниром UFC в Баку.
«Я уже дважды приезжал сюда драться, и честно говоря, чувствую себя невероятно спокойно. Обычно я приезжаю сюда отдохнуть, повидаться с родственниками, вкусно поесть, погулять, насладиться нашей красотой, а они приезжают драться. И уже дважды я чувствую огромное душевное спокойствие. Никакого давления, абсолютно никакого, душа очень спокойна», — отметил Физиев.
Перейра: «Драться в моем стиле намного сложнее, чем просто драться»
Мишел Перейра ответил на вопрос о своем стиле ведения поединка.
«Я сталкивался с сильными соперниками, очень сильными соперниками, и я не думаю, что из-за стилей это будет самый сложный бой. И я скажу, что драться так, как я дерусь, делать сальто назад и драться в своем стиле, гораздо сложнее, чем просто выйти и драться», — сказал Перейра журналистам.
Перейра: «Шара Буллет не выглядит хорошим человеком. Это мотивирует меня избить его»
Бразилец Мишел Перейра объяснил свое отношение к Шаре Буллету.
«Он ни с того ни с сего начал говорить о том, что я помогаю людям [после наводнения в Дагестане], чтобы получить от этого известность. Так что мне, честно говоря, плевать, что он говорит, он не выглядит хорошим человеком. Это еще больше мотивирует меня выйти и избить его», — сказал Перейра.
Шара Буллет: «Я воин, а Перейра — танцор и акробат»
Шара Буллет оценил своего соперника Мишела Перейру, который известен своим акробатическим стилем ведения боя.
«Он прав. Я воин, я родился, чтобы быть воином, меня так воспитали. А он — танцор, акробат, актер, а я здесь, чтобы драться. Я здесь, чтобы показывать отличные бои», — сказал Магомедов журналистам.
Торрес: «Не думаю, что Физиев сможет нокаутировать меня. А вот я могу»
Мексиканец Мануэль Торрес ответил на вопрос о досрочной победе Рафаэля Физиева в начале боя.
«Я так не думаю. Я так не думаю. А вот я могу. Я всегда готов к бою и готов драться пять раундов, но в мою стратегию входит победа в первом раунде», — сказал Торрес на пресс-конференции.
Физиев: «Уверен, азербайджанские фанаты будут гордиться мной»
Рафаэль Физиев поделился мнением о Мануэле Торресе и болельщиках из Азербайджана.
«Я вижу его сильные стороны и понимаю его слабые стороны, и я буду использовать свои сильные стороны против его слабых сторон. Уверен, азербайджанские фанаты будут гордиться мной», — сказал Физиев на пресс-конференции.
Физиев поставил Гейджи выше Хабиба и Махачева
Рафаэль Физиев считает, что Джастин Гейджи сделал в UFC больше Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.
«Извини меня, да я бы даже его в какой-то мере выше поставил. Да, Хабиб и Ислам — они крутые, много у кого выиграли, но я считаю, что Гейджи выше. Сколько лет он в топ-5, скажи мне, с какого года? Сколько лет в топ-5! Сколько бонусов! Грубо говоря, 15 боев — 16 бонусов. Разве можно ставить его в один ряд с этими бойцами? Да, они добились крутых достижений, никак не принижаю, а то налетят сейчас шавки всякие. Но, блин, извини меня, Гейджи дохрена сделал — чуть больше даже!» — цитирует Физиева Sport24.
Шара Буллет назвал Махачева лучшим бойцом UFC, Джонса — лучшим в истории
Шарабутдин Магомедов принял участие в блиц-опросе от журналистов TNT Sports.
— Лучший боец в UFC в данный момент?
— Ислам Махачев.
— Лучший город для проведения поединка?
— Лос-Анджелес.
— Самый зрелищный боец UFC?
— Шара Буллет.
— Лучший российский боец в истории UFC?
— Хабиб [Нурмагомедов].
— Лучший бой в истории UFC?
— Дэн Хендерсон против Маурисиу Руа.
— Лучший боец в истории UFC?
— Джон Джонс.
Шара Буллет устроил стычку с Перейрой во время битвы взглядов
Шарабутдин Магомедов устроил стычку с Мишелом Перейрой во время финальной битвы взглядов перед поединком на турнире UFC в Баку.
В ходе церемонии Шара схватил Перейру за шею, после чего бразилец оттолкнул российского спортсмена. Бойцов быстро разняли.
Все результаты взвешивания перед турниром UFC в Баку
Главный кард
Легкий вес: Рафаэль Физиев (70,76 кг) — Мануэль Торрес (70,76 кг).
Средний вес: Шарабутдин Магомедов (84,36 кг) — Мишел Перейра (84,14 кг).
Легкий вес: Назим Садыхов (70,76 кг) — Матеус Камило (70,76 кг).
Наилегчайший вес: Асу Алмабаев (57,15 кг) — Чарльз Джонсон (56,92 кг).
Средний вес: Икрам Алискеров (84,36 кг) — Брунно Феррейра (83,91 кг).
Средний вес: Абусупьян Магомедов (84,14 кг) — Михал Олексийчук (84,36 кг).
Прелимы
Полусредний вес: Фарман Хасанов (77,33 кг) — Эрик Нолан (77,33 кг).
Полутяжелый вес: Абдул-Рахман Яхьяев (93,44 кг) — Джулиус Уокер (93,44 кг).
Средний вес: Нурсултон Рузибоев (84,36 кг) — Андрей Пуляев (84,36 кг).
Полулегкий вес: Каан Офли (66,22 кг) — Хавьер Рейес (65,99 кг).
Полусредний вес: Даниил Донченко (77,44 кг) — Теодор Берггрен (77,56 кг).
Легчайший вес: Бекзат Алмахан (61,68 кг) — Жан Мацумото (61,46 кг).
Полусредний вес: Тахир Абдуллаев (77,33 кг) — Джефферсон Насименто (77,56 кг).
Икрам Алискеров перевесил Брунно Феррейру
Вес россиянина составил 84,36 кг, бразилец показал 83,91 кг. Бой также пройдет в среднем весе.
Шара Буллет оказался тяжелее Мишела Перейры
Вес россиянина составил 84,36 кг, бразилец показал — 84,14 кг. Бой состоится в среднем весе.
Брунно Феррейра: краткая биография
Феррейре — 33 года. Бразилец провел за карьеру 18 боев — 15 побед и 3 поражения. Его рекорд в UFC 6-3. Феррейра уступал участникам турнира в Баку — Нурсултону Рузибоеву и Абусупьяну Магомедову. В своем последнем бою Брунно проиграл Грегори Родригесу на турнире UFC 326 7 марта.
Икрам Алискеров: краткая биография
Алискерову — 33 года. Россиянин провел за карьеру 19 поединков — 17 побед и два поражения. В UFC рекорд Икрама — 4-1. Единственное поражение он потерпел от экс-чемпиона в среднем весе Роберта Уиттакера. В последнем бою Алискеров победил корейца Пак Чун Ена решением судей на турнире UFC 321 в Абу-Даби.
Мишел Перейра: краткая биография
Перейре — 32 года. Бразилец провел за карьеру 48 боев — 32 победы, 14 поражений и два поединка признаны несостоявшимися. В UFC Перейра выступает с 2019 года. С 2020 по 2024 год он и вовсе был непобедим, выдав серию из восьми побед подряд. В последнем поединке бразилец одолел Зака Риса раздельным решением судей на турнире UFC 21 февраля в Хьюстоне.
Шарабутдин Магомедов: краткая биография
Шаре Буллету — 32 года. Россиянин провел за карьеру в ММА 17 поединков — 16 побед и 1 поражение. В UFC Шара попал в 2023 году. С тех пор одержал пять побед и проиграл лишь раз — британцу Майклу Пэйджу решением судей.
В последнем бою Магомедов одолел канадца Марка-Андре Баррьо решением судей на турнире UFC в Абу-Даби 26 июня 2025 года.
Мануэль Торрес: краткая биография
Торресу — 31 год. За карьеру в ММА он провел 20 боев — 17 побед (18 досрочных) и три поражения. В UFC он одержал пять побед и потерпел одно поражение. На данный момент серия Торреса насчитывает две досрочные победы.
Рафаэль Физиев: краткая биография
Физиеву — 33 года. Его отец азербайджанец, а мать — русская. За карьеру Физиев провел 18 боев — 13 побед и 5 поражений. В последних пяти поединках он потерпел четыре поражения. Два из них — в боях с чемпионом UFC в легком весе Джастином Гейджи. Всего в UFC рекорд Физиева — 7-5.
Кард турнира UFC в Баку
Основной кард
Рафаэль Физиев (Азербайджан) — Мануэль Торрес (Мексика)
Шарабутдин Магомедов (Россия) — Мишел Перейра (Бразилия)
Назим Садыхов (Азербайджан) — Матеус Камило (Бразилия)
Асу Алмабаев (Казахстан) — Чарльз Джонсон (США)
Икрам Алискеров (Россия) — Брунно Феррейра (Бразилия)
Абусупьян Магомедов (Германия) — Михал Олексийчук (Польша)
Предварительный кард
Эрик Нолан (США) — Фарман Хасанов (Азербайджан)
Абдул-Рахман Яхьяев (Турция) — Джулиус Уокер (США)
Нурсултон Рузибоев (Узбекистан) — Андрей Пуляев (Россия)
Хавьер Рейес (Колумбия) — Каан Офли (Австралия)
Даниил Донченко (Украина) — Теодор Берггрен (Швеция)
Бекзат Алмахан (Казахстан) — Жан Мацумото (Бразилия)
Джефферсон Насименто (Бразилия) — Тахир Абдуллаев (Азербайджан)
Где смотреть трансляцию турнира UFC в Баку
Предварительный кард начнется в 16.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 19.00 мск.
В прямом эфире турнир UFC Fight Night 280 покажет UFC Fight Pass. В России трансляция также будет доступна на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ», на сайте matchtv.ru, в сервисах Okko и «Кинопоиск». «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию шоу.
Когда и где состоится турнир UFC в Баку
Турнир UFC Fight Night 280 пройдет в субботу, 27 июня, в Баку (Азербайджан). Соревнования примет Национальная гимнастическая арена.
Вечером в субботу, 27 июня, состоится турнир Абсолютного бойцовского чемпионата в Баку — UFC Fight Night 280.
В его главном поединке выступят азербайджанец Рафаэль Физиев и мексиканец Мануэль Торрес. Бой пройдет в легком весе.
Турнир UFC пройдет в Баку во второй раз в истории. Впервые Азербайджан принял вечер единоборств в июне 2025 года.
В главном карде увидим бои с участием россиян Шарабутдина Магомедова и Икрама Алискерова.
Шара Буллет проведет поединок с бразильцем Мишелем Перрейрой, Алискеров встретится с бразильцем Брунно Феррейрой. В предварительном карде выступит Андрей Пуляева, его соперником станет Нурсултон Рузибоев из Узбекистана.
«СЭ» будет рассказывать обо всех интересных событиях, которые окружают турнир. Присоединяйтесь!