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Шара Буллет о нокдауне от Перейры: «Ему надо было убить меня, чтобы победить»

Сергей Филин

Российский боец Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, прокомментировал нокдаун от бразильца Мишела Перейры в первом раунде соглавного поединка турнира UFC Fight Night 280 в Баку.

В начале боя 32-летний россиянин пропустил мощный удар, но сумел оправиться от нокдауна. Он победил бразильца единогласным решением судей.

ММА UFC: Магомедов — Перейра

«Я в этот момент просто понимал, что ему надо было убить меня, чтобы победить. Другого варианта нет», — сказал Магомедов на пресс-конференции после поединка.

Теперь на счету россиянина в профессиональных ММА 17 побед (12 нокаутом, 0 сдачей, 5 решением) и 1 поражение.

32-летний Перейра на профессиональном уровне одержал 32 победы (11 нокаутом, 8 сдачей, 12 решением) и потерпел 15 поражений. Еще 2 боя с его участием признаны несостоявшимися.

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Мишел Перейра
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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