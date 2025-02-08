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8 февраля 2025, 12:33

Сантос прокомментировал предстоящее титульное противостояние с Винниковым

Камила Абдурахманова
корреспондент

Претендент на титул чемпиона Open FC в тяжелом весе Эдиван Сантос прокомментировал предстоящее титульное противостояние с россиянином Антоном Винниковым.

«Мой будущий соперник, очень опасен, но я намерен победить его и приехать в Бразилию с чемпионским поясом. После этого я намерен провести одну успешную защиту чемпионского пояса и попытаться снова пробиться в UFC. Это главная мечта в моей карьере», — сказал Сантос Vprognoze.ru.

8 ноября в Воронеже пройдет турнир Open FC 50. Главным событием вечера станет поединок между россиянином Антоном Винниковым и бразильцем Эдваном Сантосом за вакантный чемпионский титул в тяжелом весе.

Источник: Vprognoze.ru
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Антон Винников
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