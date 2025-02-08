UFC 312: прямая трансляция предварительного и главного карда начнется в 4.00 мск

В Австралии пройдет турнир UFC 312 с главным боем дю Плесси — Стрикленд

Турнир UFC 312 с главным боем Дрикус дю Плесси — Шон Стрикленд пройдет в ночь на воскресенье, 9 февраля.

Время начала UFC 312

Вечер примет спортивный комплекс «Qudos Bank Arena» в Сиднее (Австралия). Поединки ранних прелимов и предварительного карда начнутся в 2.00 по московскому времени, главный кард стартует в 6.00 мск.

Главный кард UFC 312

В главном бою UFC 312 сойдутся действующий чемпион среднего дивизиона, южноафриканец Дрикус дю Плесси и экс-чемпион, американец Шон Стрикленд.

В соглавном бою будет разыгран пояс в женском минимальном весе между чемпионкой, китаянкой Чжан Вэйли и американкой Татьяной Суарес.

ММА UFC: Дю Плесси — Стрикленд

Где смотреть UFC 312

Трансляцию турнира в Сиднее в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-сервисе UFC Fight Pass по платной подписке, прямой эфир стартует в 2.00 мск.

Главный кард бесплатно покажут телеканал и сайт «Матч ТВ», начало прямого эфира запланировано на 4.00 мск.

Следить за результатами UFC 312 можно в матч-центре на сайте «СЭ» и ленте новостей UFC.