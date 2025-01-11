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Сегодня, 21:16

Оливейра назвал преимущество Махачева над Царукяном

Камила Абдурахманова
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Экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра поделился ожиданиями от титульного поединка в легком весе между россиянином Исламом Махачевым и бойцом российско-армянского происхождения Арманом Царукяном.

Оливейра в интервью SHAK MMA заявил, что Махачев и Царукян — великолепные бойцы. Оба проповедуют одинаковый стиль. Чарльз думает, что у Ислама есть небольшое преимущество, потому что он сильно улучшил ударную технику. Но все сведется к тому, кто будет лучше подготовлен. Поэтому шансы 50 на 50. Оливейра надееется, они проведут хороший бой, а он будет сидеть на первом ряду, чтобы они не забыли, что он — следующий.

Бой Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) возглавит турнир UFC 311 в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января. Их первая встреча, которая состоялась в апреле 2019 года, закончилась победой Махачева единогласным решением судей.

В соглавном бою вечера россиянин Умар Нурмагомедов (18-0) проведет титульный поединок с чемпионом UFC в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4).

UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
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Материалы сюжета: Ислам Махачев vs Арман Царукян и Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: два титульных боя UFC 311
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