Абубакар Нурмагомедов проведет борцовскую схватку с победившим его в UFC Завадой

Бывший боец UFC Абубакар Нурмагомедов проведет схватку по правилам вольной борьбы с немцем Давидом Завадой на турнире AIGA в Стамбуле 20 сентября.

В ноябре 2019 года спортсмены встречались на турнире UFC в Москве. Тогда Завада победил Нурмагомедова удушающим приемом «треугольник». Россиянин не выступал в ММА с июня 2023 года, немец продолжает карьеру в чешской лиге Oktagon.

Также на турнире AIGA выступит трехкратный призер Олимпийских игр, пятикратный чемпион мира и 12-кратный чемпион Европы по греко-римской борьбе Рыза Каяалп. Его соперником станет боец ММА Касим Арас. Схватка пройдет по правилам греко-римской борьбы.