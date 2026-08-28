Турнир БЕТСИТИ Fight Nights 140 прошел в Минске
В главном бою вечера встречались россиянин Абдулмуталиб Гайирбегов и белорус Артем Бачун.
Бойцы провели в октагоне все три раунда, раздельным решением судей победу присудили Бачуну. Артем вышел в финал Гран-при в полулегком весе, где поборется за победу с победителем пары Евгений Игнатьев/Багашар Кораласов.
В соглавном событии вечера состоялся медийный поединок в среднем весе между Максимом Буториным и Залимханом Юсуповым. Буторин одержал досрочную победу, после чего в клетке началась массовая потасовка, которую разнял только президент БЕТСИТИ Fight Nights Камил Гаджиев.
Остальные результаты турнира БЕТСИТИ Fight Nights 140:
Вадим Ролич победил Ислама Жангоразова нокаутом (удар коленом);
Анварбек Даниялбеков победил Сергея Мартынова единогласным решением судей;
Иса Саидгусейнов победил Яна Саскавца единогласным решением судей;
Артем Нестеров победил Агбера Гусейнова техническим нокаутом (удары);
Артем Журавлев победил Гаджи Рабаданова сабмишном (удушение ручным треугольником);
Абдулла Бабаев победил Хиндолбека Бурижонова техническим нокаутом (удары);
Камалудин Магомедов победил Вагида Зайнутдинова единогласным решением судей;
Артем Булойчик победил Мохамеда Абдель Халима единогласным решением судей.
Следующий турнир БЕТСИТИ Fight Nights 141 пройдет в Бишкеке (Кыргызстан) 17 сентября.