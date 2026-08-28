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Турнир БЕТСИТИ Fight Nights 140 прошел в Минске

БЕТСИТИ Fight Nights 140.
Фото БЕТСИТИ

В главном бою вечера встречались россиянин Абдулмуталиб Гайирбегов и белорус Артем Бачун.

Бойцы провели в октагоне все три раунда, раздельным решением судей победу присудили Бачуну. Артем вышел в финал Гран-при в полулегком весе, где поборется за победу с победителем пары Евгений Игнатьев/Багашар Кораласов.

В соглавном событии вечера состоялся медийный поединок в среднем весе между Максимом Буториным и Залимханом Юсуповым. Буторин одержал досрочную победу, после чего в клетке началась массовая потасовка, которую разнял только президент БЕТСИТИ Fight Nights Камил Гаджиев.

Умар Нурмагомедов, Ислам Махачев, Хабиб Нурмагомедов и&nbsp;Усман Нурмагомедов.Пора называть Хабиба, Махачева, Умара и Усмана Большой четверкой. В 93 боях из 102 они не проиграли ни раунда

Остальные результаты турнира БЕТСИТИ Fight Nights 140:

Вадим Ролич победил Ислама Жангоразова нокаутом (удар коленом);

Анварбек Даниялбеков победил Сергея Мартынова единогласным решением судей;

Иса Саидгусейнов победил Яна Саскавца единогласным решением судей;

Артем Нестеров победил Агбера Гусейнова техническим нокаутом (удары);

Артем Журавлев победил Гаджи Рабаданова сабмишном (удушение ручным треугольником);

Абдулла Бабаев победил Хиндолбека Бурижонова техническим нокаутом (удары);

Камалудин Магомедов победил Вагида Зайнутдинова единогласным решением судей;

Артем Булойчик победил Мохамеда Абдель Халима единогласным решением судей.

Следующий турнир БЕТСИТИ Fight Nights 141 пройдет в Бишкеке (Кыргызстан) 17 сентября.

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