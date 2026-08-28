Турнир БЕТСИТИ Fight Nights 140 прошел в Минске

В главном бою вечера встречались россиянин Абдулмуталиб Гайирбегов и белорус Артем Бачун.

Бойцы провели в октагоне все три раунда, раздельным решением судей победу присудили Бачуну. Артем вышел в финал Гран-при в полулегком весе, где поборется за победу с победителем пары Евгений Игнатьев/Багашар Кораласов.

В соглавном событии вечера состоялся медийный поединок в среднем весе между Максимом Буториным и Залимханом Юсуповым. Буторин одержал досрочную победу, после чего в клетке началась массовая потасовка, которую разнял только президент БЕТСИТИ Fight Nights Камил Гаджиев.

Остальные результаты турнира БЕТСИТИ Fight Nights 140:

Вадим Ролич победил Ислама Жангоразова нокаутом (удар коленом);

Анварбек Даниялбеков победил Сергея Мартынова единогласным решением судей;

Иса Саидгусейнов победил Яна Саскавца единогласным решением судей;

Артем Нестеров победил Агбера Гусейнова техническим нокаутом (удары);

Артем Журавлев победил Гаджи Рабаданова сабмишном (удушение ручным треугольником);

Абдулла Бабаев победил Хиндолбека Бурижонова техническим нокаутом (удары);

Камалудин Магомедов победил Вагида Зайнутдинова единогласным решением судей;

Артем Булойчик победил Мохамеда Абдель Халима единогласным решением судей.



Следующий турнир БЕТСИТИ Fight Nights 141 пройдет в Бишкеке (Кыргызстан) 17 сентября.