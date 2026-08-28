Умар Нурмагомедов — Сонг Ядон: во сколько начало боя UFC

Россиянин Умар Нурмагомедов и китаец Сонг Ядонг проведут бой в легчайшем весе на турнире UFC Fight Night в Шанхае в субботу, 29 августа. Поединок станет главным событием вечера на арене Pudong Development Bank Shanghai Oriental Sports Center и рассчитан на пять раундов.

ММА UFC: Нурмагомедов — Ядонг

Предварительный кард турнира начнется в 10.00 по московскому времени, основной — в 13.00 мск. Бой Нурмагомедова и Сонга пройдет последним. Ориентировочно выход участников главного события ожидается около 15.00-15.30 мск.

Где смотреть бой Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг

В России прямую трансляцию турнира покажут федеральный телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 10.00 мск.

Следить за ключевыми событиями и результатом боя Нурмагомедов — Ядонг можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Платный просмотр всего турнира доступен через UFC Fight Pass. На официальном российском сайте UFC для турнира Нурмагомедов — Сонг указаны прелимы с 10.00 и основной кард с 13.00 мск.

Нурмагомедов занимает 3-е место в рейтинге легчайшего дивизиона UFC. Его профессиональный рекорд перед боем составляет 20 побед и 1 поражение: 2 победы нокаутом, 7 приемами и 11 решениями судей.

Сонг занимает 6-е место в рейтинге и имеет рекорд 23 победы, 9 поражений и 1 ничья. На счету китайца 9 побед нокаутом и 4 приемами.

На официальном взвешивании Нурмагомедов показал 135,5 фунта (61,5 кг), Сонг — 136 фунтов (61,7 кг). Оба уложились в лимит нетитульного боя легчайшего веса.

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