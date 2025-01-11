Представитель Таджикистана Нурулло Алиев и американец Джо Солекки проведут бой в легком весе на турнире UFC Fight Night 249 в ночь с субботы на воскресенье, с 11 на 12 января. Вечер смешанных единоборств пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Противостояние Алиева и Солекки откроет мероприятия и начнется в 0.00 по московскому времени.

Трансляцию турнира в полном объеме можно смотреть на телеканале «Матч! Боец» и сервисе UFC Fight Pass (по подписке). Главный кард в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

Узнать результат боя Алиев — Солекки и других поединков турнира можно в матч-центре сайта «СЭ» и ленте новостей UFC.

Нурулло Алиеву — 25 лет, его рекорд в профессиональных ММА — 9 побед и 0 поражний.

Джо Солекки — 31 год, американец на профессиональном уровне одержал 13 побед и потерпел 5 поражений.