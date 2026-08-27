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Арман Царукян — Маурисио Руффи: победитель боя станет претендентом на титул UFC

Руффи подтвердил, что победитель его боя с Царукяном станет претендентом на титул UFC

Сергей Ярошенко

Бразильский боец Маурисио Руффи заявил, что победитель его поединка с Арманом Царукяном получит право на титульный бой UFC в легком весе.

«Это договоренность с UFC», — сказал Руффи в интервью YouTube-каналу Main Event.

Бой Царукяна и Руффи состоится 19 сентября на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе.

Действующим чемпионом UFC в легком весе является американец Джастин Гейджи. Он завоевал пояс в июне, победив грузина Илию Топурию на турнире UFC в Белом доме.

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Арман Царукян
Маурисио Руффи
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