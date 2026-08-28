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Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг, 29 августа 2026: прогноз, коэффициент и ставка на бой UFC — кто победит

Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг: ставка и коэффициенна бой UFC

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Умар Нурмагомедов.
Фото Соцсети

Умар Нурмагомедов и Сонг Ядонг встретятся в главном бою турнира UFC Fight Night в Шанхае в субботу, 29 августа. Пятираундовый поединок пройдет в легчайшем весе на арене Shanghai Oriental Sports Center. Основной кард начнется в 13.00 по московскому времени.

ММА UFC: Нурмагомедов — Ядонг

Мнения о бое Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг

Российский боец UFC Роман Копылов считает Нурмагомедова фаворитом встречи.

«Я думаю, что Умар уверенно выиграет у Сонга Ядонга и будет ждать победителя титульного боя между Яном и Двалишвили».

Российский боец Никита Михайлов также ожидает победу Нурмагомедова и считает, что поединок может завершиться досрочно.

«Думаю, Ядонг не должен составить большую конкуренцию Нурмагомедову. У Сонга в борьбе проблемы, а мы знаем, что Умар в этом компоненте хорош».

Коэффициенты букмекеров на бой Нурмагомедов — Сонг Ядонг

Победа Умара Нурмагомедова — 1.15. Ничья — 50.00. Победа Сонга Ядонга — 6.20.

UFC: прогнозы на бои, коэффициенты, расписание турниров, результаты и статистика бойцов

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