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Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг, 29 августа 2026: прямая трансляция, смотреть онлайн

Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг: прямая трансляция боя UFC

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Умар Нурмагомедов.
Фото Global Look Press

Умар Нурмагомедов и Сонг Ядонг проведут главный бой турнира UFC Fight Night в Шанхае в субботу, 29 августа. Россиянин и китаец встретятся в легчайшем весе на арене Shanghai Oriental Sports Center. Поединок рассчитан на пять раундов.

ММА UFC: Нурмагомедов — Ядонг

Нурмагомедов — Сонг Ядонг: трансляция боя UFC в прямом эфире

Предварительные бои турнира начнутся в 10.00 по московскому времени, основной кард — в 13.00 мск. Встреча Нурмагомедова и Сонга стоит последней в программе. Ориентировочное время начала главного боя — около 15.00-15.30 мск.

В России прямую трансляцию турнира покажет «Матч ТВ». Начало эфира — в 10.00 мск. Смотреть UFC Fight Night онлайн также можно на сайте matchtv.ru и онлайн-платформе UFC Fight Pass.

Перед встречей Нурмагомедов имеет профессиональный рекорд 20-1. Россиянин выиграл два последних боя — у Марио Баутисты и Дейвисона Фигейреду решениями судей.

Рекорд Сонга — 23-9-1. В мае 2026 года китаец победил Фигейреду гильотиной во втором раунде.

Следить за ходом турнира и результатом боя Нурмагомедов — Сонг можно в матч-центре MMA «СЭ».

UFC: прямые трансляции турниров, кард боев, результаты, рейтинги и статистика бойцов

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Умар Нурмагомедов
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