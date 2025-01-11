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Сегодня, 21:30

UFC Fight Night 249: трансляция главного карда начнется в 3.00 мск

Главный кард турнира UFC Fight Night 249 начнется в 3.00
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press

Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 249 (он же UFC Vegas 101) пройдет в ночь с субботы на воскресенье, с 11 на 12 января. Вечер ММА примет арена «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Турнир UFC Fight Night 249 начнется в 0.00 по московскому времени. Главный кард стартует в 3.00 мск.

Главное событие вечера — реванш в женском минимальном весе между американской Маккензи Дерн и бразильянкой Амандой Рибас. В соглавном бою сойдутся аргентинец Сантьяго Понзиниббио и гайанец Карлстон Харрис.

В главном карде российский средневес Роман Копылов проведет бой с американцем Крисом Кертисом. В прелимах таджикский боец Нурулло Алиев подерется с американцем Джо Солекки в легком дивизионе, а российский боец минимального веса Виктория Дудакова — с американкой Фатимой Клайн.

Виктория Дудакова, Маккензи Дерн и&nbsp;Аманда Рибас, Роман Копылов. Основная информация о UFC Fight Night 249: кард боев турнира и где смотреть трансляцию

Поединки главного карда в прямом эфире покажет телеканал и сайт «Матч ТВ» (также онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko Спорт» в ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке). UFC Fight Night 249 в полном объеме транслируют телеканал «Матч! Боец» и сервис UFC Fight Pass (по подписке).

Результаты поединков можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ» и ленте новостей UFC.

Аманда Рибас
Виктория Дудакова
Карлстон Харрис
Маккензи Дерн
Нурулло Алиев
Роман Копылов
Сантьяго Понзиниббио
UFC
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