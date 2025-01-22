Менеджер Махачева: «Ислам будет драться в начале лета»

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева, сообщил, когда пройдет следующий поединок российского бойца.

«Ислам будет драться в начале лета, погнали», — написал Абдель-Азиз в соцсетях.

19 января Махачев победил бразильца Ренато Мойкано на турнире UFC 311. Россиянин завершил бой удушающим приемом в первом раунде. Изначально Махачев должен был драться с Арманом Царукяном, но российско-армянский боец снялся с боя за сутки до турнира.