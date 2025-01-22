Скаредин: «Жду, что Шара Буллет победит Пейджа»

Александр Скаредин, руководитель клуба «Рать» оценил перспективы россиянина Шарапутдина Магомедова (Шары Буллета) в предстоящем бою с Майклом Пейджем.

«Очевидно, что борьбы там не будет, и все решится в стойке. Пейдж уже староват и принял достаточно урона в жизни. Хватит ли его уникальной чувствительности и пластичности, чтобы выиграть у Шары Буллета, я не знаю. Мне кажется, что их бой по рисунку пройдет примерно также как бой Пейджа с Диего Лимой. У бразильца были нереальные лоу-кики, и весь талант, реакция и чувствительность Майкла Пейджа с этим ничего не могли сделать. В моей картине мира это будет похожий бой. Я жду и хотел бы, чтобы Шара победил», — приводит Vprognoze.ru слова Скаредина.

Бой Магомедова с британцем Пейджем пройдет 1 февраля на турнире UFC в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).