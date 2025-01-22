Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 18:50

Умар Нурмагомедов отстранен от боев на полгода после поражения от Двалишвили

Сергей Ярошенко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец Умар Нурмагомедов отстранен на полгода после поражения от Двалишвили, сообщает Атлетическая комиссия штата Калифорния.

Отмечается, что медкомиссия отстранила спортсмена на 180 дней в связи с «возможным переломом левой руки/указательного пальца». Россиянин может соркатить срок в случае предоставления справки о состоянии здоровья.

19 января Нурмагомедов проиграл грузинскому бойцу Мерабу Двалишвили в поединке за титул в легчайшем весе в турнире UFC 311 и потерпел первое поражение при 18 победах в карьере. В первом раунде этого боя 29-летний россиянин сломал руку.

Ранее менеджер бойца Али Абдель-Азиз сообщил, что спортсмен вернется в октагон в начале или середине лета.

Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Неймар хочет получить 62 миллиона от «Аль-Хиляля» перед уходом в «Сантос»
Помиловал наркоторговца и поспорил с епископом. Что пишут СМИ о Трампе
Дважды обманул босса «Палмейраса» и дал заработать «Зениту». Как Клаудиньо уходит из России
Турнир UFC Fight Night 250 состоится в Эр-Рияде 1 февраля
Стубб назвал вероятные сроки урегулирования конфликта на Украине Трампом
Фицо назначил экстренное заседание Совбеза Словакии из-за угрозы госпереворота
Популярное видео
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» избавился от канадца, дебют сына Кошечкина
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Ислам Махачев vs Ренато Мойкано и Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: два титульных боя UFC 311
Брат Хабиба отстранен от боев на полгода. Умар сломал руку в поединке с Двалишвили
Менеджер Махачева: «Ислам будет драться в начале лета»
Туменов надеется увидеть реванш Яна с Двалишвили
Копылов: «До перелома руки Нурмагомедов превосходил Двалишвили»
Мендес заявил, что Умар не предупредил его о переломе руки во время боя с Двалишвили
Царукян — о травме спины, из-за которой снялся с боя против Махачева: «Думаю, это все из-за дегидратации»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Туменов надеется увидеть реванш Яна с Двалишвили

Менеджер Махачева: «Ислам будет драться в начале лета»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости