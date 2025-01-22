Умар Нурмагомедов отстранен от боев на полгода после поражения от Двалишвили

Российский боец Умар Нурмагомедов отстранен на полгода после поражения от Двалишвили, сообщает Атлетическая комиссия штата Калифорния.

Отмечается, что медкомиссия отстранила спортсмена на 180 дней в связи с «возможным переломом левой руки/указательного пальца». Россиянин может соркатить срок в случае предоставления справки о состоянии здоровья.

19 января Нурмагомедов проиграл грузинскому бойцу Мерабу Двалишвили в поединке за титул в легчайшем весе в турнире UFC 311 и потерпел первое поражение при 18 победах в карьере. В первом раунде этого боя 29-летний россиянин сломал руку.

Ранее менеджер бойца Али Абдель-Азиз сообщил, что спортсмен вернется в октагон в начале или середине лета.