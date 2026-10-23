Евлоев пообещал оказать на Волкановски невиданное прежде давление

Непобежденный российский боец Мовсар Евлоев оценил ключевой фактор предстоящего титульного противостояния с Александром Волкановски.

На встрече с журналистами перед UFC 333 россиянин обратил внимание на давление, которое рассчитывает оказывать чемпиону на протяжении боя. Его комментарии приводит Associated Press.

«Я действительно верю, что никто из его соперников не оказывал на него такого давления, какое окажу я в эту субботу», — добавил претендент, говоря о Волкановски.

Австралиец обладает большим опытом длительных титульных боев и не раз показывал, что способен выдерживать продолжительное противостояние с сильными борцами. Однако предстоящий соперник рассчитывает проверить эту устойчивость собственным темпом и настойчивостью.

Евлоев провел в UFC десять поединков и одержал десять побед решениями судей. В последней встрече, состоявшейся в марте, россиянин выиграл у Лерона Мерфи. Волкановски в настоящее время владеет титулом полулегкого веса.

Бой станет главным событием UFC 333 на «Этихад Арене» в Абу-Даби 24 октября. В соглавном поединке выступят Петр Ян и Мераб Двалишвили, которые встретятся в третий раз.