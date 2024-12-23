Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 18:00

Когда Умар Нурмагомедов проведет следующий бой в UFC: кто соперник в январе 2025 года

С кем подерется Умар Нурмагомедов в следующем бою и на каком турнире
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Боец UFC Умар Нурмагомедов
Умар Нурмагомедов.
Фото Global Look Press

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов проведет следующий бой в промоушене 18 января 2025 года на турнире UFC 311 в Инглвуде (штат Калифорния, США). Ранее лига объявила, что соперником троюродного брата Хабиба станет грузинско-американский боец Мераб Двалишвили.

28-летний Нурмагомедов одержал 18 побед и не потерпел ни одного поражения. Последним соперником россиянина был американец Кори Сэндхэген, которого Умар победил единогласным решением судей на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ) 3 августа 2024 года.

У 33-летнего Двалишвили в профессиональных ММА — 18 побед и 4 поражения. У бойца по произвищу Машина активная серия из 11 побед. В последнем бою Мераб победил американца Шона О'Мэлли на турнире UFC 306 в Парадайсе (Лас-Вегас, штат Невада, США) 14 сентября 2024 года единогласным решением судей и стал обладателем чемпионского пояса организации в легчайшем весе.

Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Крокодил из фильма «Крокодил Данди» умер в Австралии
Директора филиала «Ставэлектросети» уволили после корпоратива со стриптизершами
«Спартак» заберет игрока у ЦСКА, «Динамо» теряет лидеров. Трансферные слухи РПЛ за 23 декабря
СМИ обратили внимание на цитирование Трампом слов Путина
Усик единогласным решением судей победил Фьюри в реванше
Легендарная лыжница Сметанина попала в реанимацию после инсульта
Популярное видео
Владимиру Ткачеву дали еще 120 миллионов
«Колорадо» — «Сиэтл»»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Хантер Миска уехал из КХЛ
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» много забивает, но все равно проигрывает
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» снова задержки зарплаты
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
В «Ладе» началась распродажа команды?
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг выиграл КПК / КХЛ возвращается / Подъяпольский в «Динамо»
«Локомотив» подписал контракт с Рихардом Паником
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Когда Ислам Махачев проведет следующий бой в UFC: кто соперник в январе 2025 года

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости