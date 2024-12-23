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Когда Ислам Махачев проведет следующий бой в UFC: кто соперник в январе 2025 года

С кем подерется Ислам Махачев в следующем бою и на каком турнире
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Чемпион UFC в легком весе, российский боец ММА из Дагестана Ислам Махачев
Ислам Махачев.
Фото Global Look Press

Следующий поединок российского бойца, чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева в организации планируется 18 января 2025 года на турнире UFC 311 в Инглвуде (штат Калифорния, США). Ранее промоушен объявил, что его соперником станет армяно-российский боец Арман Царукян.

У 33-летнего Махачева — 26 побед и 1 поражение в профессиональных единоборствах. Предыдущий бой дагестанец провел против американца Дастина Порье на турнире UFC 302 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) 2 июня 2024 года. Махачев победил сдачей соперника и провел третью удачную защиту титула. Россиянин получил призы за лучший бой вечера и выступление вечера.

28-летний Царукян провел 25 боев в профессиональных ММА, в 22 одержал победу и 3 проиграл. Предыдущим боем Армана был поединок с бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 300 13 апреля 2024 года, который Ахалкалаец выиграл раздельным решением судей.

Ранее Махачев и Царукян уже встречались в октагоне. 20 апреля 2019 года на турнире UFC Fight Night 149 Махачев одержал победу единогласным решением судей после трех раундов и получил бонус за выступление вечера.

Арман Царукян
Ислам Махачев
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