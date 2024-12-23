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Когда Сергей Спивак проведет следующий бой в UFC: кто соперник в январе 2025 года

С кем подерется Сергей Спивак в следующем бою и в каком турнире
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Боец Сергей Спивак.
Сергей Спивак.
Фото Getty Images

Следующий поединок молдавского бойца Сергея Спивака в UFC планируется 18 января 2025 года в турнире UFC 311 в Инглвуде (штат Калифорния, США). Ранее промоушен объявил, что его соперником станет бразилец Жаилтон Алмейда.

Спиваку 29 лет. Его рекорд в профессиональных ММА — 17 побед и 4 поражения. В предыдущем поединке Сергей победил поляка Марчина Тыбура сдачей после армбара на исходе первой минуты первого раунда в турнире UFC on ESPN 48 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) 10 августа 2024 года.

Алмейде 33 года. У него 21 победа и 3 поражения в профессиональной карьере. В последнем появлении в клетке Жаилтон победил молдаванина Александра Романова сдачей после удушения сзади на UFC 302 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) 1 июня 2024 года.

Жаилтон Алмейда
Сергей Спивак
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