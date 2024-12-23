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Когда Виктория Дудакова проведет следующий бой в UFC: кто соперник в январе 2025 года

С кем подерется Виктория Дудакова в следующем бою и в каком турнире
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Боец UFC Виктория Дудакова
Виктория Дудакова.
Фото Getty Images

Следующий бой российского бойца UFC Виктории Дудаковой планируется в ночь с 11 на 12 января 2025 года в турнире UFC Fight Night 249 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Промоушен объявил, что ее соперницей станет американка Фатима Клайн.

На счету 25-летней Дудаковой 8 побед и 1 поражение в профессиональных ММА. Предыдущий поединок Виктория провела 3 августа 2024 года в турнире UFC on ABC 7 против американки Сэм Хьюз и проиграла раздельным решением судей. Это поражение стало первой в карьере бойца.

24-летняя Клайн одержала 6 побед и потерпела 1 поражение на профессиональном уровне. Предыдущим противников Фатимы была канадка Жасмин Ясудавичус. Бой в турнире UFC on ESPN 59 13 июля 2024 года после трех раундов принес Жасмин победу раздельным решением судей.

Виктория Дудакова
Фатима Клайн
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