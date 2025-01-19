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Махачев — после победы над Мойкано: «Кое-кому повезло, что его тут не было»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Ислам Махачев.
Фото Getty Images

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев намекнул, что Арману Царукяну повезло со снятием с боя против него на турнире UFC 311.

Царукян должен был подраться за титул в легком весе в главном поединке UFC 311, но из-за травмы снялся за день до боя. Вместо него соперником Махачева стал бразилец Ренато Мойкано. Махачев победил удушающим приемом в первом раунде.

«Длинный лагерь. Готов к кому угодно, очень много работали. Кое-кому повезло, что его тут не было», — сказал Махачев.

Махачев в четвертый раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе и одержал 27-ю победу в карьере при одном поражении. Его победная серия теперь насчитывает 15 боев.

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 311.

UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
Ренато Мойкано
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