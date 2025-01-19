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Сегодня, 10:32

Царукян отреагировал на победу Двалишвили над Умаром: «Машина! Просто зверь!»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Мераб Двалишвили.
Фото Getty Images

Российский и армянский боец Арман Царукян прокомментировал победу чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили над россиянином Умаром Нурмагомедовым в соглавном поединке турнира UFC 311.

Двалишвили одержал победу единогласным решением судей.

«Мераб! Машина! Просто зверь! Просто машина! Вот это просто красавчик», — сказал Царукян в видео, где он смотрит трансляцию поединка в момент оглашения судейского вердикта.

Царукян должен был подраться за титул в легком весе в главном поединке UFC 311, но из-за травмы снялся за день до боя. Вместо него соперником россиянина Ислама Махачева стал бразилец Ренато Мойкано. Махачев победил удушающим приемом в первом раунде.

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 311.

UFC 311
Арман Царукян
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
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ММА
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Материалы сюжета: Ислам Махачев vs Ренато Мойкано и Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: два титульных боя UFC 311
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