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Сегодня, 13:42

Махачев: «У Царукяна есть все и нет слабых мест. Вот почему он претендент номер один в нашем дивизионе»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев поделился мнением о соотечественнике Армане Царукяне, с которым он подерется на турнире UFC 311.

Журналист Шакиэль Махджури, интервью которому дал Махачев, рассказал, что тренер россиянина Хавьер Мендес в разговоре с ним назвал Царукяна бойцом без слабых мест.

«Честно говоря, я согласен с тренером. У него нет слабых мест. Если я хочу найти его слабое место, мне нужно копнуть глубже. У Армана есть все. Поэтому он претендент номер один в нашем дивизионе прямо сейчас. Я очень усердно тренировался три месяца перед этим боем, потому что знаю, что у меня есть соперник, который хочет забрать мой пояс, и я не хочу давать ему ни единого шанса», — сказал Махачев.

Бой между Махачевым и Царукяном станет главным событием турнира UFC 311, который состоится ночью с 18 на 19 января. Первый бой спортсменов в апреле 2019 года завершился победой Махачева единогласным решением судей.

В соглавном бою вечера еще один россиянин Умар Нурмагомедов подерется за титул в легчайшем весе с американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4).

Ислам Махачев vs Арман Царукян: основная информация о главном бое UFC 311

UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
UFC
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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