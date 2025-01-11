Виктория Дудакова

Бой между россиянкой Викторией Дудаковой и американкой Фатимой Клайн пройдет на турнире UFC Fight Night 249 в ночь с субботы на воскресенье, с 11 на 12 января. Вечер ММА примет спортивный комплекс «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Начало поединка — около 0.20 по московскому времени.

Трансляцию боя Дудакова — Клайн, как и других поединков турнира в полном объеме, проведут телеканал «Матч! Боец» и онлайн-сервис UFC Fight Pass. Трансляция главного карда на бесплатной основе пройдет на телеканале и сайте «Матч ТВ».

Узнать результат боя Дудакова — Клайн вместе с другими поединками турнира можно в матч-центре нашего сайта и ленте новостей UFC.

25-летняя Виктория имеет профессиональный рекорд — 8 побед и 1 поражение. На счету 24-летней Фатимы — 6 побед и 1 поражение.