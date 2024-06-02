Российский чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев проведет защиту титула в бою с американцем Дастином Порье 2 июня на турнире UFC 302. Главное событие вечера ММА начнется около 07.00 по московскому времени. Турнир проходит на арене «Пруденшал-центр» в Ньюарке (США).

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На счету 32-летнего Махачева в ММА на профессиональном уровне — 25 побед и одно поражение. Рекорд в UFC — 14-1. Предыдущий поединок россиянин провел 21 октября 2023 года на турнире UFC 294. Тогда Ислам нокаутировал в первом раунде в бое-реванше австралийца Александра Волкановски.

У 35-летнего Порье по прозвищу Бриллиант в смешанных единоборствах 30 побед, восемь поражений и один поединок был признан несостоявшимся. Рекорд американца в UFC — 22-7-0-1. В последний раз Порье выходил в октагон на турнире UFC 299 9 марта 2024 года. Тогда Бриллиант нокаутировал во втором раунде француза Бенуа Сен-Дени.

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