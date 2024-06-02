Стрикленд судейским решением победил Косту в со-главном поединке UFC 302

Американский боец Шон Стрикленд в со-главном поединке UFC 302 победил бразильца Паулу Косту.

Поединок в среднем весе завершился победой Стрикленда раздельным решением судей (46-49, 50-45, 49-46).

На счету 33-летнего Стрикленда 29 побед и 6 поражений, у 33-летнего Косты 14 побед и 4 поражения.

В главном бою вечера сойдутся россиянин Ислам Махачев и американец Дастин Порье. Поединок начнется около 07.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию.