Хабиб: «Порье — опытный волчара, с ним нельзя шутить»

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) уверен, что нельзя недооценивать третьего номера рейтинга в легком весе Дастина Порье (30-8).

«Многие с недооценкой относятся к Дастину. Но я лично с ним дрался и примерно знаю, где у него плюсы, а где у него минусы. Дастин Порье очень опытный боец, во многих битвах побывал уже. Да, он проигрывал, но также у него очень много побед в UFC. Он на нашем сленге — опытный волчара. С ним нельзя шутить», — сказал Нурмагомедов на своем YouTube-канале.

Махачев и Порье подерутся 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.