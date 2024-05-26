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Хабиб: «Порье — опытный волчара, с ним нельзя шутить»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) уверен, что нельзя недооценивать третьего номера рейтинга в легком весе Дастина Порье (30-8).

«Многие с недооценкой относятся к Дастину. Но я лично с ним дрался и примерно знаю, где у него плюсы, а где у него минусы. Дастин Порье очень опытный боец, во многих битвах побывал уже. Да, он проигрывал, но также у него очень много побед в UFC. Он на нашем сленге — опытный волчара. С ним нельзя шутить», — сказал Нурмагомедов на своем YouTube-канале.

Махачев и Порье подерутся 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.

Дастин Порье
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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