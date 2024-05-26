Марлон Вера подерется с Дейвесоном Фигередо 3 августа в Абу-Даби

Четвертый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Марлон Вера (23-9) встретится с экс-чемпионом в наилегчайшем весе Дейвесоном Фигередо (23-3) 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ, сообщает Ag. Fight.

Шон О'Мэлли (17-1) победил Веру единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-44). Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.

Фигередо победил Коди Гарбрандта (14-6) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.