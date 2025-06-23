Хабиб Нурмагомедов назвал Джонса лучшим бойцом в истории UFC

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обратился к американцу Джону Джонсу после его объявления о завершении карьеры.

О завершении карьеры Джонса стало известно 22 июня.

«Мои поздравления, легенда. Хотя мы не были друзьями, ты — лучший, кто когда-либо занимался этим в истории UFC. И ты вдохновил миллионы людей по всему миру. Тебе нечего больше доказывать в этом спорте», — написал Нурмагомедов в соцсетях.

37-летний американец провел 30 боев за карьеру, одержал 28 побед и потерпел одно поражение (дисквалификация). Еще один поединок признан несостоявшимся. Джонс становился чемпионом UFC в полутяжелом и тяжелом весах.