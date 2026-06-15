Глава UFC Дана Уайт: «Топурия в больнице. Возможно, у него перелом глазницы»

Президент UFC Дана Уайт высказался о состоянии здоровья испанца грузинского происхождения Илии Топурии после боя с американцем Джастином Гейджи на турнире в Белом доме.

15 июня 29-летний Топурия проиграл 37-летнему Гейджи техническим нокаутом. Испанец не смог продолжить бой после четвертого раунда.

«Илия в больнице, его сильно потрепало. Я не врач, но его глаз выглядит так, как будто у него перелом глазницы», — сказал Уайт на пресс-конференции после боя.

Гейджи нанес Топурии первое поражение в карьере. До поединка с американцем испанец одержал 17 побед в 17 боях.

ММА UFC: Топурия — Гейджи

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