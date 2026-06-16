Реванш Чимаева и Стрикленда в UFC может состояться до конца 2026 года

Реванш между первым номером UFC в среднем весе Хамзатом Чимаевым, выступающим за ОАЭ, и действующим двукратным чемпионом организации американцем Шоном Стриклендом может состояться до конца года.

10 мая 32-летний Чимаев проиграл 35-летнему Стрикленду в титульном бою на турнире UFC 328 в Ньюарке (США). Поединок продолжался все пять раундов. Американец победил раздельным решением судей (48:47, 48:47, 47:48).

«Мы выдвинули предложение о реванше. Теперь ждем даты. Это зависит от Стрикленда. Но реванш может пройти до конца года», — приводит слова представителя команды Чимаева ТАСС.

В мае Чимаев потерпел первое поражение при 15 победах. На счету Стрикленда 31 выигранный бой при 7 поражениях.

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