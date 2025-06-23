Бокс/ММА
23 июня, 20:00

UFC 317: дата и время начала турнира

Турнир по смешанным единоборствам UFC 317 пройдет в Лас-Вегасе
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Турнир UFC 317 состоится в ночь на воскресенье, 29 июня. Поединки будут проходить на «T-Mobile Арене» в Лас-Вегасе (США), начало ранних прелимов — в 1.00 по московскому времени, предварительного карда — в 3.00, основного карда — в 5.00.

На UFC 317 Илия Топурия и Чарльз Оливейра сразятся за чемпионский титул в легком весе, а Александр Пантожа и Кай Кара Фрэнс — в наилегчайшем весе.

Все бои турнира в прямом эфире покажет онлайн-платформа UFC Fight Pass. С 1.30 мск трансляцию также будут вести канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru, а с 3.00 мск — «Матч ТВ» и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko».

Последние новости, расписание и результаты карда вы можете отслеживать в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.

  • zg

    Ну так то унылый турнирчик,Дариуш-Мойкано разве что еще,а в сопротивление Оливейры хоть и хотелось бы,но не верится вообще...

    23.06.2025

