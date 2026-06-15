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Сегодня, 08:54

Царукян выиграл 5,7 миллиона долларов благодаря ставке на победу Гейджи над Топурией

Игнат Заздравин
Корреспондент

Второй номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян выиграл 5,7 миллиона долларов после победы американца Джастина Гейджи над Илией Топурией в главном бою турнира UFC Freedom 250.

Перед турниром представляющий Армению и Россию боец сообщил в социальных сетях, что поставил 1 миллион долларов на победу Гейджи. По условиям ставки возможный выигрыш составлял 5,7 миллиона долларов.

Поединок прошел на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне и завершился победой Гейджи техническим нокаутом. В третьем раунде американец отправил Топурию в нокдаун, а после четвертого раунда бой был остановлен.

Для 37-летнего Гейджи этот успех принес первый в карьере титул чемпиона UFC в легком весе. Теперь на его счету 28 побед и пять поражений.

29-летний Топурия потерпел первое поражение в профессиональной карьере. До боя испано-грузинский спортсмен одержал 17 побед подряд.

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Арман Царукян
Джастин Гейджи
Илия Топурия
UFC
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