Россиянин Александр Волков хочет провести бой с Сирилом Ганом

Россиянин Александр Волков намерен получить бой с временным чемпионом UFC в тяжелом все французом Сирилом Ганом.

15 июня 36-летний Ган досрочно победил бразильца Алекса Перейру во втором раунде боя на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме. Француз с рекордом 14-2 планирует провести поединок с действующим чемпионом британцем Томом Аспиналлом.

«Будем, конечно, драться. И будем просить [бой с Ганом], Саша бил его и еще раз побьет», — сказал ТАСС менеджер Волкова Иван Банников.

Волков дважды встречался с Ганом в октагоне. 26 июня 2021 года он проиграл французу единогласным решением судей на турнире в Лас-Вегасе. 7 декабря 2024 года бойцы провели реванш на UFC 310. Ган выиграл раздельным решением судей. После боя президент UFC Дана Уайт сказал, что считает победителем Волкова.

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