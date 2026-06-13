Топурия проиграл Гейджи, Ган нокаутировал Перейру: онлайн-трансляция турнира UFC в Белом доме

Удары Топурии потеряли всякую мощь, вдобавок он ничего не видит левым глазом и едва видит правым. Гейджи отбивался джебами, избегая рубки, которая была нужно сопернику.

В концовке четвертого раунда Топурия поднажал и попытался навязать размен, но долго продержаться не смог. Силы покинули чемпиона еще перед третьим раундом.