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15 июня, 08:10
Топурия проиграл Гейджи, Ган нокаутировал Перейру: онлайн-трансляция турнира UFC в Белом доме
Шоу в резиденции президента США.
Топурия потерпел первое поражение в карьере. До этого было 17 побед подряд.
Гейджи в 37 лет впервые стал чемпионом UFC. Ранее он уступал в титульных боях Хабибу Нурмагомедову и Чарльзу Оливейре.
Гейджи победил Топурию остановкой рефери
Александр Топурия увидел лицо брата и сообщил судье об остановке. Очень большая гематома и не одна открылась слева у Топурии.
Удары Топурии потеряли всякую мощь, вдобавок он ничего не видит левым глазом и едва видит правым. Гейджи отбивался джебами, избегая рубки, которая была нужно сопернику.
В концовке четвертого раунда Топурия поднажал и попытался навязать размен, но долго продержаться не смог. Силы покинули чемпиона еще перед третьим раундом.
Врач сообщил судье, что нужно завершать бой. Но Топурия сумел уговорить его продолжить.
Гейджи потряс Топурию в третьем раунде
Очевидно, закончились силы у Топурии — все отдал во втором раунде. Третью 5-минутку он провел вторым номером. Гейджи долго ждать не стал и запустил двоечку точно в челюсть. Топурия рухнул, но спустя время встал на ноги.
Тяжелые удары у Гейджи, каждый из них ощущает Топурия. Лицо испанца — сплошное месиво.
По лицу Топурии, конечно, не скажешь, что он ведет этот бой. Нос и бровь кровоточат. У Гейджи наоборот — все в порядке.
Очень энергозатратный бой ведет Топурия. Во втором раунде поставил все на то, чтобы финишировать Гейджи, но сделать этого не смог. Очень много пропустил американец, однако сумел выстоять.
Последние две минуты раунда прошли на земле. Топурия пытался закинуть рычаг локтя и сделал это. Однако и здесь Гейджи показал выдержку и дотерпел до гонга.
Равный первый раунд. Топурия хоть и забрал центр октагона, но Гейджи здорово контратакует одиночными.
В середине раунда Джастин поставил довольно глубокую сечку Топурии прямо над правым глазом. К концу раунда ситуация только усугубилась.
На последней минуте бойцы устроили яркий размен, который мог закончиться в любую сторону.
Джастин Гейджи вышел из Овального кабинета в тапочках и шортах и в сопровождении военных последовал к октагону.
Ган стал временным чемпионом UFC в тяжелом весе. По идее, дальше его ждет бой с чемпионом Томом Аспиналлом. Но близок к чемпионскому поединку и россиянин Александр Волков.
Ган нокаутировал Перейру во втором раунде
Просто без шансов завершился визит Перейры в тяжелый вес. Не выдержал тяжести ударов Гана. С первых минут второго раунда француз начал давить — сначала осадил джебом, а затем добил серией.
Стоит признать, что Перейра не рухнул, а избиение остановил судья. Таким образом, у нас так называемый стоячий нокаут.
Перейра забрал центр октагона в первом раунде, но не спешил. Ган отстреливался лоу-киками и выбрасывал фронт-кики. В середине раунда француз попал правым боковым, а через время и слева приложился.
Перейра вообще ничего не показал. Ждем активности от бразильца.
О'Мэлли нокаутировал Захаби во втором раунде
Слишком хорош был Шон в ударной технике. Айманн совсем ничего не смог противопоставить сопернику в стойке. Буквально каждый одиночный достиг цели от О'Мэлли, нокаутирующим оказался правый боковой точно в челюсть.
О'Мэлли одержал вторую победу после двух поражений подряд от Мераба Двалишвили.
Джош Хокит нокаутировал Деррика Льюиса во втором раунде
Совсем уж неподготовленным вышел на бой Льюис. С первых минут боя Хокит навязал свою игру оппоненту. Джош был опасен как в борьбе, так и в стойке.
Во втором раунде Хокит донес несколько точных одиночных и Льюис завалился на канвас, где был добит.
Руффи нокаутировал Чендлера в первом раунде
Без шансов все закончилось для Майкла Чендлера. Бразилец Маурисио Руффи жестко избил американского ветерана в первом же раунде. Чендлер после первых разменов начал откровенно убегать, но надолго его не хватило.
Между боями рядом с октагоном выступают музыканты, которые исполняют репертуар в стиле кантри. Организаторы включили нарезку исторических моментов в честь 250-летия независимости США.
Бо Никал нокаутировал Кайла Дакаса в первом раунде
Еще одна досрочная победа на турнире. Базовый борец Никал показал отличные навыки боя в стойке и нокаутировал Кайла Дакаса серией ударов кулаками и локтями.
9-я победа в карьере у Никала.
Диего Лопес нокаутировал Стива Гарсию
Первый бой завершился досрочной победой. Бразилец Диего Лопес финишировал американца Стива Гарсию во втором раунде.
Первая победа Лопеса после поражения в титульном бою от Алекса Волкановски.
Турнир UFC в Белом доме начался
Первый бой — бразилец Диего Лопес против американца Стива Гарсии.
Президент США Дональд Трамп и глава UFC Дана Уайт вышли из Овального кабинета, ознаменовав открытие турнира.
Служба безопасности задержала Шона Стрикленда на турнире UFC в Белом доме
Чемпиону в среднем весе было запрещено посещать турнир, однако американец все же проник в фан-зону. Где его задержали представители службы безопасности и посадили в автозак.
Госсекретарь США Рубио: «Турнир UFC в Белом доме посмотрит миллиард человек»
Госсекретарь США Марко Рубио поделился ожиданиями от предстоящего турнира UFC в Белом доме.
«Миллиард человек по всему земному шару будут наблюдать за тем, как Америка отпразднует свой 250-й день рождения с Белым домом на фоне и лучшими атлетами в мире в октагоне.
Когда президент Кеннеди объявил, что мы собираемся отправить человека на Луну и вернуть его обратно на Землю, никто не предполагал, что это возможно, но мы это сделали. Мы — нация, основанная на стремлении делать то, на что никто другой не осмеливался. В каком-то смысле именно об этом и эта компания — UFC», — приводит слова Рубио MMAMania.
Аспиналл разочарован отсутствием Махачева на турнире в Белом доме
Чемпион UFC Том Аспиналл поделился мнением о составе участников турнира UFC в Белом доме.
«А где Джон Джонс? Я думал, Джон Джонс будет в карде. Я вообще думал, что они сделают бои Топурия — Махачев и Джонс — Перейра. Хотя бои назначены все равно достойные», — заявил Аспиналл на своем YouTube-канале.
Топурия продолжил традицию и отпраздновал победу за сутки до боя
Испанец грузинского происхождения собрал близких в одном из ресторанов Вашингтона и провел победную вечеринку за сутки до предстоящего боя с Джастином Гейджи. Чемпион UFC выслушал поздравительные речи и поблагодарил присутствующих.
Кстати, среди гостей был экс-абсолютный чемпион мира Александр Усик и его команда.
О'Мэлли — о турнире в Белом доме: «Сказал: готов драться даже с Хабибом и Махачевым»
Бывший чемпион UFC Шон О'Мэлли поделился ожиданиями от предстоящего турнира в Белом доме.
«Я сказал UFC, что с удовольствием подерусь в Белом доме. Я подерусь с кем угодно в Белом доме. Сказал, что готов драться даже с Топурией, Махачевым и Хабибом. Нет, если серьезно, я сказал, что очень хочу попасть в кард турнира в Белом доме. И соперник не имеет значения», — заявил О'Мэлли на своем ютуб-канале.
Кормье: «Перейра спросил, станет ли величайшим, если выиграет третий пояс. Я сказал нет»
Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье не считает, что Алекс Перейра станет величайшим бойцом в случае победы над Сирилом Ганом.
«Алекс задал мне этот вопрос напрямую, и на него было трудно ответить честно, учитывая, насколько он теперь большой. Но я сказал ему нет. Ему нужно будет защитить титул в тяжелом весе. Чемпионство в трех весах — одно из величайших достижений в истории. Но поставить его выше Сен-Пьера или Хабиба я пока не могу», — заявил Кормье.
UFC потратит до 60 миллионов долларов на организацию турнира в Белом доме
UFC потратит до 60 миллионов долларов на организацию турнира в Белом доме, сообщил портал MMA Fighting.
Для проведения турнира UFC построил октагон на южной лужайке и трибуны для зрителей. Ожидается, что бойцы будут выходить к месту поединка из Овального кабинета.
Хокит: «Я не буду размениваться с Льюисом. Я тупой, но не настолько»
Тяжеловес Джон Хокит рассказал, что не будет вступать в рубку с Дерриком Льюисом.
«Я не буду пытаться размениваться с Льюисом. Я достаточно тупой, но не настолько. Я говорил много дерьма и, вероятно, серьезно его достал. Может быть, это мотивировало его тренироваться больше. Ведь никто не хочет проиграть такому парню, как я. И знаете, от этого победа становится еще значимее», — заявил Хокит.
Гейджи сравнил Топурию с Лордом Фаркуадом из «Шрека»
Инцидент произошел во время дуэли взглядов. Топурия начал хвастаться двумя чемпионскими поясами, после чего Гейджи назвал испанца Лордом Фаркуадом. Топурия никак на это не отреагировал.
Трамп: «Турнир UFC в Белом доме — это потрясающее событие»
Президент США Дональд Трамп остался доволен кардом турнира UFC в Белом доме.
«Это будет потрясающее событие в Белом доме, и Дана Уайт — отличный парень. Лучший, таких, как он, больше нет, и у него возникла идея устроить вечеринку прямо у парадного входа в Белый дом, и у него есть потрясающий кард. Только что его увидел, и там будут все лучшие бойцы, все они хотели драться в Белом доме, так что это будет здорово», — сказал Трамп в интервью Джейку Полу.
Петр Ян объяснил, почему не получил поединок на турнире UFC в Белом доме
Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян рассказал, почему не получил бой на турнире в Белом доме, который пройдет 14 июня.
«Конкретно о моем участии разговора не было. В моей весовой категории должен быть претендент, возможно, американец, чтобы этот бой был интересен для UFC. Такого на данный момент нет, поэтому без боя. Мне было бы приятно представить нашу страну на такой арене. Было бы очень круто», — цитирует РИА Новости Яна.
Топурия — о конфликте с Хокитом: «Парень начал говорить плохие вещи о матери Перейры. Моя кровь вскипела»
Илия Топурия объяснил причину своей резкой реакции в адрес американского бойца Джоша Хокита на пресс-конференции перед турниром UFC в Белом доме.
«Парень начал говорить плохие вещи о матери Алекса Перейры. Я думаю, что в тот момент Алекс не очень понимал, что вообще происходит. Моя кровь вскипела, и я решил ответить ему», — приводит слова Топурии MMA Fighting.
Царукян поставил 1 миллион долларов на победу Гейджи в титульном бою с Топурией
Второй номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян сообщил о ставке в размере 1 миллиона долларов на победу американца Джастина Гейджи в титульном бою против действующего чемпиона дивизиона Илии Топурии.
О своей ставке представляющий Армению и Россию боец рассказал в социальных сетях. В случае победы Гейджи возможный выигрыш Царукяна составит 5,7 миллиона долларов.
Царукян не будет запасным на турнире UFC в Белом доме
Второй номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян, представляющий Армению и Россию, рассказал, что не собирается готовиться к турниру UFC в Белом доме, чтобы быть запасным бойцом.
«Я выступаю в борьбе 13 июня... Я подожду своего часа (шанса на титул)», — приводит Real American Freestyle слова Царукяна.
Махачев: «Мне предложили бой с Топурией в Белом доме и я сразу согласился. Потом сообщили, что поединок отменяется»
Ислам Махачев опроверг слов Илии Топурии, который заявил, что россиянин отказался от боя из-за травмы руки.
По словам Махачева, его менеджер позвонил ему и предложил подраться с Топурией на турнире UFC в Белом доме. Ислам ответил согласием мгновенно.
«Мне позвонил менеджер и предложил бой с Топурией в Белом доме. Я сразу согласился. Он даже сказал, что гонорар будет выше, потому что турнир особенный. Потом перезванивает и сообщает, что поединок отменяется. Мне объяснили, что они запросили другие финансовые условия», — цитирует Махачева аккаунт Red Corner MMA в соцсети X.
Россиянин опроверг заявление, что причиной срыва боя стала его рука.
«У меня есть старая травма руки, но операцию я собираюсь делать уже после завершения карьеры. Сейчас это никак не мешает выступлениям. Никаких разговоров, что бой сорвался из-за моей руки, вообще не было», — заявил Махачев.
Илия Топурия ответил на вопрос о возможном бое с Хабибом: «Оставьте его в покое»
Илия Топурия ответил на вопрос о возможном проведении боя с экс-чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым.
«Оставьте человека в покое, он уже завершил карьеру. Испытываю к Хабибу лишь огромное уважение, он проделал потрясающий путь в UFC», — приводит слова Топурии Home of Fight.
Алекс Перейра перевесил Сирила Гана перед боем на турнире UFC в Белом доме
Результаты взвешивания участников турнира UFC в Белом доме:
Илия Топурия (70,3 кг) — Джастин Гейджи (70,3 кг)
Алекс Перейра (113,85 кг) — Сирил Ган (112,49 кг)
Шон О'Мэлли (61,46 кг) — Айманн Захаби (61,23 кг)
Джош Хокит (104,78 кг) — Деррик Льюис (120,2 кг)
Маурисио Руффи (70,3 кг) — Майкл Чендлер (70,76 кг)
Бо Никал (84,36 кг) — Кайл Дакас (84,36 кг)
Диего Лопес (66,22 кг) — Стив Гарсия (66,22 кг)
Топурия и Гейджи уложились в лимит легкого веса
Чемпион в легком весе Илия Топурия и претендент Джастин Гейджи показали одинаковый вес — 70,3 кг.
Сирил Ган: краткая биография
Гану — 36 лет. Француз в ММА провел 16 боев — 13 побед, 2 поражения и один бой признан несостоявшимся.
Ган дважды дрался за титул чемпиона UFC в тяжелом весе. В январе 2022-го он уступил решением судей Франсису Нганну на турнире UFC 270, в марте 2023-го проиграл удушающим Джону Джонсу на турнире UFC 285. Свой последний бой Ган провел в октябре 2025-го против чемпиона Тома Аспиналла — поединок признан несостоявшимся, так как британец не смог продолжить после тычка в глаз от Гана.
Алекс Перейра: краткая биография
Перейре — 38 лет. Бразилец пришел в ММА из кикбоксинга. На его счету 16 боев — 13 побед и 3 поражения.
Карьера Перейры в UFC началась в ноябре 2021 года. С тех пор он становился чемпионом в среднем и полутяжелом весе, в котором провел три защиты. В марте 2025-го Перейра уступил россиянину Магомеду Анкалаеву на турнире UFC 313, но взял реванш уже в октябре. На турнире UFC 320 бразилец нокаутировал россиянина.
Джастин Гейджи: краткая биография
Гейджи — 37 лет. За карьеру американец провел 32 поединка — 27 побед и 5 поражений.
Свой путь в UFC Гейджи начал с двух поражений он Эдди Альвареса и Дастина Порье в 2017 и 2018 годах. Далее он одержал четыре победы подряд и получил шанс сразиться за пояс в легком весе с Хабибом Нурмагомедовым. Бой между россиянином и американцем на турнире UFC 254 в октябре 2020-го завершился досрочно победой «Орла». С тех пор Гейджи еще дважды дрался в титульных боях — в мае 2022-го уступил Чарльзу Оливейре, а в январе 2026-го победил Пэдди Пимблетта в бою за пояс временного чемпиона.
Илия Топурия: краткая биография
Топурии — 29 лет. Испанец грузинского происхождения за карьеру провел 17 боев и выиграл все — 15 поединков он завершил досрочно.
В UFC он выступает с 2020 года и идет на серии из девяти побед. В феврале 2024 он стал чемпионом организации в полулегком весе, нокаутировав Алекса Волкановски на турнире UFC 298. После первой успешной защиты в бою с Максом Холлоуэем, которого Топурия нокаутировал на турнире UFC 308 в октябре 2024-го, чемпион оставил пояс и поднялся в легкий вес. В новой категории Топурия тоже досрочно победил Чарльза Оливейру в бою за пояс в легком весе.
Кард UFC Белый дом
Илия Топурия (17-0) — Джастин Гейджи (27-5) — бой за титул в легком весе
Алекс Перейра (13-3) — Сирил Ган (13-2) — бой за титул временного чемпиона в тяжелом весе
Шон О'Мэлли (19-3) — Айманн Захаби (14-2)
Джош Хокит (9-0) — Деррик Льюис (29-13)
Маурисио Руффи (13-2) — Майкл Чендлер (23-10)
Бо Никал (8-1) — Кайл Докас (17-4)
Диего Лопес (27-8) — Стив Гарсия (19-5)
Где смотреть трансляцию турнира UFC в Белом доме
Турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и официальном приложении UFC Fight Pass (по платной подписке). Эфир начнется в 3.00 мск.
Также следить за вечером ММА можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции федерального телеканала). «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию шоу.
Когда и где состоится турнир UFC в Белом доме
Турнир UFC в Белом доме пройдет в ночь с воскресенья на понедельник, с 14 на 15 июня, на территории Белого дома в Вашингтоне (США). Вечер смешанных единоборств состоится на Южной лужайке официальной резиденции президента США.
На турнире UFC Freedom 250 в главном бою Илия Топурия проиграл Джастину Гейджи. В со-главном поединке Алекс Перейра уступил Сирилу Гану.
В ночь с воскресенья на понедельник, с 14 на 15 июня, состоится турнир UFC в Белом доме.
В его главном поединке титул в легком весе оспорят чемпион Илия Топурия и претендент Джастин Гейджи. Для грузина защита пояса в этой весовой категории станет первой. Ранее он удерживал пояс в полулегком весе, но оставил его после перехода в более тяжелую весовую категорию. Гейджи в третий раз попытается стать чемпионом в легком весе. До этого американец уступил Хабибу Нурмагомедову и Чарльзу Оливейре.
В соглавном поединке встретятся бразилец Алекс Перейра и француз Сирил Ган. Тяжеловесы разыграют титул временного чемпиона UFC. Обладатель пояса британец Том Аспиналл лечится после травмы глаза в бою с Ганом.
«СЭ» будет рассказывать обо всех интересных событиях, которые окружают турнир. Присоединяйтесь!